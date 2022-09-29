超9成民眾冀疫後續用健康碼？　胡錫進質疑官媒報告：它應當休眠

一則刊登於官媒《人民日報》旗下「國家治理周刊」的報告指出，有超過九成的受訪者希望健康碼在後疫情時代發揮更重要的作用，尤其在衛生健康、城市治理、交通出行和文旅娛樂領域。

不過，《環球時報》前任總編輯胡錫進就發文提出質疑，他指健康碼的角色應該專事防疫，「疫情過後它當休眠」。不過他過後就將相關言論刪除。



胡錫進指健康碼的角色應該專事防疫，「疫情過後它當休眠」。（視覺中國）

上述報告名為「疫情後的健康碼可能變得更有用」，其中指出，超九成受訪者申領了健康碼，對健康碼的使用感受整體較好。並指健康碼的開發和推廣成本巨大，因而受訪者希望繼續更新和擴大使用範圍，發揮更大的社會作用。報告結果是通過互聯網和微信公眾平台回收到的效問卷5928份所得。

但對於報告得出的結論，胡錫進周四（29日）凌晨在微博發文，直言自己懷疑調查的科學和準確性，以及不相信訪問結果契合真實的公眾意見。

他續指，健康碼是中國抗疫的一個數字化管理成果，也是創舉，應當說起了很積極的作用。但它的角色應該專事防疫，不應向其他領域延伸。疫情過後它應當休眠，一旦有新的疫情出現可迅速激活，重新投入使用，保護人民生命健康。

胡錫進發現相關報告是兩年前舊聞後急刪帖毛病為不嚴謹誠懇道歉。（視覺中國）

他稱，健康碼意味著一個龐大管理系統，在社會上運轉需要大量人力參與，這樣特殊的專項人力投入，以及對個人信息的收集只有在面臨重大防疫挑戰時才有必要。「這樣的特殊情況不應常態化，我們的社會管理也並非越細緻越好，而是要追求實度效的最佳統籌。我們不應讓防疫期間的一些高強度管理和動員措施慣性向疫情后社會過渡，那樣不利於合理使用公共資源，也不利於社會活力的全面恢復。」

不過，不久之後胡錫進又補充指，「這是個兩年前的調查。昨天夜裡我看到圖片後，擔心是舊貨新炒，特意上網查看，確認了是中國網當天發的帖子，遂發出此評論。」他還為自己的不嚴謹誠懇道歉，並刪除了上述貼文。但他就強調，很多人不希望健康碼延伸功能並且常態化，希望管理者看到了。