港產太空人｜孫東：競爭相當激烈　將向國家推薦所有合資格人士

國家宣布啟動第四批預備航天員的選拔工作，當中將有兩名載荷專家，會選香港及澳門居民出任，因此香港科研人才有機會成為國家的太空人。創新科技及工業局局長孫東今早（3日）在電台節目表示，過去多年國家看到香港有基礎科研和創科方面的優勢，因此首次在港澳地區選拔載荷專家，估計今次選拔的競爭相當激烈，但相信只要本港推薦足夠數量候選人，仍有機會入圍，政府亦會向國家推薦所有合資格人士參與最終選拔。此外，符合報名資格的人士會由醫管局協助進行體格檢查。



身高不得高於175厘米 政府：艙內工作需要

對於今次國家首次在港澳選拔載荷專家感到無比榮幸和興奮，香港也有相當多有「航天夢」的年輕一代，這亦是國家於回歸25周年贈予香港的厚禮。他認為，國家相當認同香港在創新科技上的發展，也明白香港在基礎科學研究方面有所成就、有頂尖人才。被問到能否開放予更多剛畢業的博士生報名，孫東指理解很多年輕人都想參與國家宇航工作，所以都要根據內地要求而定：「我相信只要我們推薦足夠數量的人，（港人）入圍機會還是有的。」

創新科技及工業局常任秘書長麥德偉則指，香港於是次選拔工作中，主要負責安排初選，向機構招募有關專家，招募期為10月6日至27日，基本資料符合的人士，可接受醫管局安排的身體檢查，隨後的程序就交由內地處理。他指：「航天的任務是很艱巨的，太空環境與地球很大分別，載荷專家或其他航天員對於身體、身心有很大要求，所以今次會有身體檢查，工作由醫管局幫忙協助。」

在內地的培訓時間，需要大約兩年半，由國家有關單位進行。被問到為何申請人的身高，被限定在男性身高162至175厘米、女性身高160至175厘米之中，麥指這是國家航天局訂立的，「已經審慎考慮人員在艙內工作的需要」。

BNO持有人可申請？ 孫東：留相關委員會處理

被問到港府何時得知國家招募港澳居民參與宇航工作，孫東承認：「我們也是最近剛剛得知這個消息。」但他指香港青年人一向都有航天夢，中央肯定知道，也看中香港在科技創新領域上的成就，滿足到中央要求。被問到預期有多少人可符合要求，孫東指香港目前約有數萬人從事科技研究工作，但當然仍有很多其他要求。至於最終本港會選出多少人向國家推薦，孫東承認現階段沒有具體數字，但指所有特區政府認為合資格的申請人，都會推薦給國家宇航中心，而國家最終只會挑選兩名港澳的載荷專家，「只要香港最終至少有一人能入圍，都是莫大的榮幸」。

是次選拔工作中，本港申請人必須是香港永久居民中的中國公民。商台主持人問到，持有BNO的香港人能否報名參加，孫東未有正面回應，僅指報名要求相當清楚，需要是香港永久居民中的中國公民。主持人關注到BNO的特殊性，因為如果港人有意報名，也須給予足夠時間決定是否放棄護照，孫東回應指：「如果有香港居民要為此放棄海外一些身份，這個留給相關委員會做處理，希望大家盡可能珍惜國家給的機會。」

他又指，這次是國家第4批在全國範圍內選拔宇航人員，隨着國家航天科技的飛速發展，相信今後在全國包括港澳地區選拔宇航員的次數、人數也會增加。