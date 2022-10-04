500km開30小時都未到?深圳男駕Tesla返鄉電量耗盡　無奈花2千拖車

內地迎來國慶十一長假加上高速公路免通行費，許多人選擇自駕游或開車回家，一名男子日前駕Tesla（特斯拉）從深圳返家，卻在高速公路遇到大塞車，電量耗盡車子只能滑行，最後花了兩千元人民幣請拖車緊急救援，引發網民熱議，話題閱讀量破億。



網民紛紛留言表示，「對新能源車而言，堵車不可怕，沒電才可怕」、「節日就沒有不堵車的，不論開哪種車都要做好準備」、「我朋友開電動車返鄉，都不敢開冷氣」。但亦有人指出隨著中國大舉發展新能源車，「增加充電點真的很重要。」



10 月1日，一名男子在廣東深圳發布影片稱自己開Tesla（特斯拉）從深圳回湖南，不料被堵在路上，超過24小時還沒出廣東，最終車輛電量耗盡。

影片中顯示，車內觸控螢幕跳出「安全靠邊停車，車輛正在關閉 ，電量顯示『0km』。」該男子表示，隨後Tesla因沒電瞬間失去動力，自己被卡在車流中很尷尬只能滑行。由於他買的商業保險裡的免費拖車救援上不了高速公路，因此他只能叫拖車緊急救援，由於正值國慶長假，節假日有加價費，一共花了2000 元，最後連人帶車被拖車才解決尷尬情況。

事情引發許多網民關注和討論。10月2日，該男子介紹，Tesla剛買沒多久，他有查過深圳開回湖南永州兩地相距 500 公里（Tesla的續航是 435 公里），上高速後，前面幾個服務區因為人太多沒有進去，當車子續航只有80公里時，他開始慌了，打算下高速去充電，結果行駛途中遇到大堵車下不了高速公路。

最後他只能眼睜睜看著電量一格一格被耗盡，無奈之下叫了拖車，下高速後充了電再出發，目前他已安全返回湖男老家。

該男子說，因為這個事情，他回村後被笑話，還被曾經開貨車喜歡油車的老爸鄙視了，只炒了一個青菜接待他，「彷彿在取笑我加不起油一樣」。男子最後提醒新能源車車主，出行前一定要做好行程規劃。

電動車長途旅行要注意哪些？

央視財經報導，2021年10月1日，也是一位從深圳回湖南的電動車車主，在高速公路耒陽服務區給車充電花了5個多小時，排隊排了4小時，且期間不敢喝水不敢上廁所。8個多小時的路程開了16個小時。

也有網民分享，曾跟開電動車的朋友一起開車回家，他都到家了，朋友還在高速上面排隊充電；亦有車主堵車卻害怕沒電不敢吹空調；甚至有車主為搶充電樁大打出手。

《每日經濟新聞》指出，當前能讓車主趕開上高速公路的電動車續航里程大概在 400km 以上，建議車輛標定續航400km以下的純電車型不要輕易挑戰百公里以上旅行。此外，建議預留 150km 續航里程（約 35%-38% 電量），隨時考慮尋找充電樁補電。

對於許多電動車出主為了怕耗電不敢開冷氣。報道則指出，車輛空調、螢幕等電器更多使用的車輛蓄電池用電，但也不排除部分車型因設計原因與動力電池共電。但這個耗電量並不是讓人難以接受。在電動車怠速5小時情況下，開冷空調，耗電大概僅佔在3%到5%，但要特別注意，電動車開暖空調要比冷空調費電更厲害。

相較於農村地區，大城市有更多的新能源車充電站。（視覺中國）

內媒:應增加新能源充電站

《新京報》報道，今年8月交通運輸部和國家能源局等聯合印發的《加快推進公路沿線充電基礎設施建設行動方案》指出，力爭在2022年年底前，全國除高寒高海拔以外區域的高速公路服務區能夠提供基本充電服務。

2023年年底前，具備條件的普通國省幹線公路服務區（站）能夠提供基本充電服務。如果這一目標順利實現，相信節假日新能源車充電尷尬能夠得到很大緩解。

報道指出，新能源車充電樁建設也還需要克服分佈不平衡的矛盾。一個典型就是農村地區的充電樁佈局還明顯不足。比如，節假日返鄉後，一些新能源車主在農村就可能面臨充電難題。這不僅影響到新能源車的使用效率，也限制新能源汽車在農村市場的滲透率。

原文網址: 中國已成世界能源生產第一大國 官方宣布新能源車免稅再延一年

不過亦有分析指出，隨著新能源汽車生產技術的進步，續航里程提升後，充電樁的供需矛盾自會得到緩解。《新京報》則稱，在當前推廣新能源汽車的過程中，基礎設施建設相對滯後的局面，勢必影響到社會對於新能源汽車的認可度和接受度。

德國車廠希望打入中國的新能源車市場，圖為福士ID.3款電動車。（Getty）

近年中國官方大力支持新能源汽車，財政部、稅務總局及工信部等三部門26日宣布，2023年繼續實施新能源汽車免徵車輛購置稅一年，估計免稅金額約人民幣1,000億元。

國家稅務總局最新資料顯示，今年1至7月，新能源汽車免徵車輛購置稅人民幣406.8億元，年增108.5%。