員工標錯價！夫妻4萬購入價值25萬金飾被周大福起訴　法院這樣判

深圳周大幅線上技術人員操作失誤，將網店黃金飾品的標價設置為遠低於日常售價，一對夫妻日前花費4萬買下周大福價值25萬金飾（人民幣，下同），事後不願意撤銷訂單，被周大幅起訴。該案件的判決引發各界關注。



最終，法院判決撤銷雙方訂立的網路購物合同，引發網民熱議，有網民認為當初該夫妻看到價格就應該知道不合理；但亦有網民批評「周大福自己員工的失誤要顧客承客退貨退款？」



《南方都市報》記者指出，查詢相關裁判文書指出，2021年1月16日王某與淩某夫妻二人花費4萬餘元買下周大福12件黃金首飾，這些首飾與日常銷售價格相差約20.91萬。

周大福公司隔日告知該夫妻價格是技術人員操作失誤，要求他們撤銷訂單遭拒絕，之後，周大福公司又多次聯繫二人，並表示分別賠付500元後仍協商未果，周大福向法院提出起訴。最終，法院判決撤銷雙方訂立的網路購物合同。

周大福金飾在香港和內地都有許多顧客。（資料圖片）

周大福公司指出，合同訂立存在重大誤解，且合同履行顯失公平，造成原告極大損失，請求法院解除雙方合同。被告則表示，涉案訂單是原、被告在真實意思表示下達成，且原告要求撤銷訂單的主張已超過90天，故不同意原告的訴訟請求。

法院認為，從採購價格和實際在售價格看，涉案黃金飾品的標注價格，明顯不符合正常的商家銷售行為，被異常設置價格的黃金飾品款式數量亦不在少數，可見並非故意虛假標價欺詐消費者，被告也未能提供證據證明存在低價促銷的行為。

此外，周大福在購買次日，即通過客服，向被告表述發生錯誤的情況，表示歉意，並進行相應的賠付，證明周大福對於本次網路購物合同的訂立，存在重大誤解。最終，法院判決撤銷雙方訂立的網路購物合同。

據國家企業信用資訊公示系統資料顯示，案件原告「深圳周大福線上傳媒有限公司」為周大福珠寶集團有限公司旗下公司。9月29日，周大福相關負責人回應表示，該案情況以法院公告為准，公司方面不再作出回覆。

網民點睇：

那我在他們家買戒指，買的時候6000賣的時候1500，可以退錢嗎？

4萬買25萬的金子。法院也只能判不成立啊！

周大福自己員工的失誤要顧客承客退貨退款?

不撤銷合同的話，那個搞錯的員工應該要賠吧?

