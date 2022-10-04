15歲男生交給警方「四眼藍血小怪物」　竟是國家二級保護動物？

浙江溫嶺一名15歲男生，在海邊玩耍時撿到一隻「四眼藍血小怪物」，因不知道要如何處理遂交予警方，最後經警方放歸大海。



綜合內媒報道，周日（2日）上午9時許，家住溫嶺市松門鎮的15歲男生小王提著水桶到當地派出所，並說要將一個「寶貝」交給警察，警察看後發現桶內裝的正是國家二級保護動物「鱟」（漢語拼音：hòu，粵音同「後」）。

經過一番詢問，小王表示，前一天下午自己和弟弟在東海塘遊玩時，在塘邊發現了這隻鱟，「當時牠一動不動，我怕大太陽把它曬壞了，而且我也不知道怎麼處理，只能先帶著牠回了我家。」在與家長商量後，小王決定把鱟送到派出所。

最終，警方對這隻鱟進行初步檢查，並在確認未發現受傷情況後，聯繫當地漁政等部門將鱟帶到導演村的海邊進行放生。

網民點睇：

「在海邊撿回來，再找警察放回海裡」。



「我們廣東拿來煮粥」。



「直接放海裡不好嗎」。



「疫苗好像要用它的血，這生物還挺古老的，現在好像是易危物種了」。



「鱟：本來正在海邊曬太陽，被兩個幼獸搶劫了，又被人扔回水裡，多管閒事真討厭」。



公開資料顯示，鱟是國家二級保護動物，屬於肢口綱劍尾目的海生節肢動物，形狀似蟹、身體呈青褐色或暗褐色，包被硬質甲殼，有四隻眼睛，其中頭胸甲前端的0.5毫米的兩隻小眼睛，對紫外光最敏感，用來感知亮度。

此外，鱟的祖先出現在地質歷史時期古生代的泥盆紀，當時恐龍尚未出現，原始魚類剛剛問世，隨著時間的推移，與牠同時代的動物或者進化、或者滅絕，唯獨鱟從4億多年前問世至今仍保留原始而古老的相貌，故此鱟還有「活化石」之稱。

值得注意的是，鱟是地球上唯一的藍血海洋生物，因血液中含有銅離子所以呈藍色，而這種藍色血液的提取物——「鱟試劑」可以準確、快速地檢測人體內部組織是否因細菌感染而致病；在製藥和食品工業中，可用它對毒素污染進行監測。