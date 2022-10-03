電單車自燃　途人只顧拍照　16歲女學生淡定用滅火筒噴5分鐘解決

日前廣東汕頭的一輛電單車忽然在路邊自燃，嚇壞周遭目擊民眾，一名16歲女學生見狀趕緊向附近店家借滅火筒，向燃燒的電單車猛噴5分鐘後，成功將火勢撲滅。



其英勇且淡定的救災過程被閉路電視錄下來，並且在網絡上曝光，引發大批網友的讚賞。

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閉路電視畫面中，一輛停在路邊的電單車忽然燒起來，但車主卻不見人影，路過民眾也被嚇到趕緊離開。

隨著火勢越來越嚴重，一名16歲的女學生馬上向附近的便利商店借滅火筒，5分鐘後成功撲滅火勢。

女學生指出，當時她與朋友正好路過，發現路旁的電單車突然起火，卻沒有人上前滅火，只顧拿手機拍照或快步離開。

於是她跑進旁邊的便利商店向老闆借滅火筒，然後衝上前救火。她表示當時心中沒有絲毫猶豫，只想著趕快撲滅火勢。

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