學童排隊擺拍餵豬惹應付功課爭議　背後揭開溫暖真相

近日，貴州20多名兒童排隊擺拍餵豬完成功課的影片，在內地社交平台上引起討論。有人批評，家長不應助長子女「應付作業」，但背後卻揭起片中的並非「真媽媽」，而是留守兒童託管中心的負責人羅英。



20多名兒童排隊餵豬的影片，由抖音@羅麻麻拍攝上傳。帳號擁有者是羅英，擁有超過17萬粉絲，在平台上的介紹是「在貴州一個偏遠小鎮做留守孩子託管十多年，抖音記錄我和孩子們的生活，不慘不賣慘，不接受捐款」。

今年35歲的羅英，已照顧留守兒童14年。她接受央視訪問時提到，自己年輕時曾離鄉打工，知道家鄉與城市的孩子在生活學習上有很大區別，若想要改變命運，孩子就要多讀書。

2008年，羅英回鄉後在貴州平塘縣通州鎮創建「守望留守兒童之家」，照顧孩子的生活起居，讓他們可安心上學。

《新民周刊》報道，羅英曾多次被媒體報道，包括偷偷為託管中心一名男童加餐，一名孩子被重點中學錄取時她喜極而泣。

對於本次為留守兒童擺拍餵豬影片，羅英解釋，自己作為留守兒童的臨時家長，的確要配合老師完成功能。學校老師今次布置的功課，是要求學童幫家長做事，「如果每個孩子都真的餵豬，豬也吃不下」。

報道指，從羅英拍攝的影片，以及之前媒體的報道看，她是一個有負責任、有愛心的臨時媽媽。據了解，羅英的託管中心每個月託管費只要幾百元，年齡最小的僅3、4歲，其中還有發育遲緩的特殊兒童。

羅英照顧留守兒童多年。（抖音）

有網民稱，家長幫子女擺拍是助長「應付任務」的心理，對他們的成長不利。然而，留守兒童長年沒有父母親人照顧，從小就與其他人集體生活，他們之間應該有更多比「應付任務」更值得擔心的問題。

另外，羅英所在的貴州省黔南州，就有好幾家留守兒童託管中心，說明當地生活在託管中心的孩子不少。因此，在留守兒童較多的學校中布置「幫家長干活」的功課，有待商榷。