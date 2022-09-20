上海商場現「大碼模特」無懼show小肚腩、拜拜肉　網民笑言似自己

近年來，在商家渲染下，以「白瘦幼」為主的審美直接或間接加劇了女性的「身材焦慮」，不過上海一家商場的運動女裝店卻反其道而行，使用有小肚腩、「拜拜肉」的「大碼模特」來展示衣服。事件引起熱議，有網民笑言，以後也可以說自己有模特身材了。



據網傳圖片顯示，涉事運動女裝店內的模特一改往常模特瘦削的印象，反而非常壯碩，手臂上的「拜拜肉」及腹部的小肚腩尤其具視覺衝擊力。發現「大碼模特」朱女士表示，由於感覺十分真實，她看到模特的第一眼就很想笑，顛覆了自己對模特的印象。

事件隨即引起網民熱議，有網民認為，模特直觀展示了衣服穿在大多數普通人身上的樣子，非常友好，甚至建議全國推出，「這不就是我本人嗎？」亦有網民直指，自己看到該模特後，身材焦慮瞬間消失，以後也可以說自己有模特身材了。

其他網民點睇：

這體現的是人性化

很好的進步，女性多樣的美

挺好的，這才是普通人身材，別給女生身材焦慮了

之前展示的模特腿都比我胳膊細，一點都不符合現實

希望看到更多這樣的改變，女性不需要讓自己活在任何一種「標準」裏，不管是身材還是別的



另外，內媒《極目新聞》亦發表評論，指以「白瘦幼」為主的審美直接或間接加劇了女性的身材焦慮，也讓身材、形象管理日趨內捲。而事實上，美本來就是多元的，環肥燕瘦，只要健康就好，各有各的美。商家推出有肚腩的「大碼模特」，或許是營銷策劃，但在當下將其展現在聚光燈下，也可以說是體現了社會對不同身材女性的包容性，展現出社會審美的多元化。