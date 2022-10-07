疫情｜隱瞞行程為女兒辦婚禮　山西祁縣核酸陽性男子被立案調查

內地的本土疫情持續，山西祁縣一名核酸陽性人員因隱瞞行程軌跡，並在家中為女兒舉辦婚禮，而涉嫌妨害傳染病防治罪被警方立案調查。



山西祁縣一名核酸陽性人員因隱瞞行程軌跡，並在家中為女兒舉辦婚禮，而涉嫌妨害傳染病防治罪被警方立案調查。（祁縣公安局）

據祁縣公安局周四（6日）通報，祁縣周三（5日）發現一名核酸初篩陽性人員，經查，這名53歲男子王某貴故意隱瞞在太原市河西農貿市場的相關行程軌跡，並在下古縣村家中為女兒舉辦婚禮。

通報指，王某貴行為嚴重違反疫情防控規定，造成疫情重大傳播風險，已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百三十條之規定，涉嫌妨害傳染病防治罪，祁縣公安局已對其立案偵查，依法追究法律責任。

通報提醒，大民眾應當認真履行個人責任，積極配合疫情防控工作，自覺遵守防疫規定，警方將對違反相關疫情防控規定的違法犯罪行為依法嚴厲打擊。

據祁縣疫情防控工作小組辦公消息，王某貴曾於10月1日16時至18時在東關綜合市場購物；10月3日、4日在祁縣古縣鎮下古縣村家中為女兒舉辦婚禮。因存在較大的新冠肺炎疫情傳播、擴散風險，當局決定對下古縣村、豐澤村及東關綜合市場實施封控管理，全縣域靜態管理，開展區域核酸檢測。

而截至目前，祁縣首輪區域全員核酸檢測，已在社會面核酸採樣檢測230354人，並先後在王某貴的密切接觸者中發現16名初篩陽性人員，其餘檢測結果均為陰性。