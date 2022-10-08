為獲免費入景區機會　江西大媽苦練2月現場背誦《滕王閣序》全文

內地「十一」長假期間，不少民眾選擇出遊，一些景點為了吸客不遺餘力，當中位於江西南昌的著名景點滕王閣就提出遊客只要現場背誦《滕王閣序》全文，就可以免費入場。為此，一名大媽總共花了6分鐘背完，可這其實是背後苦練2個月的成果。



日前，申姓男子陪媽媽前往滕王閣參觀，後者當場將整首《滕王閣序》背下來，從而得以免費入場。申男透露，其母首次來到時非常羨慕背詩入場的小朋友，於是回家後不斷熟讀、背誦。這次他正好與另一半在南昌舉辦訂婚宴，讓媽媽有機會再登滕王閣，於是她便即場展示苦背2個月的成果，總共花費6分鐘背完。

對於主辦方的活動，申男表示非常支持，認為這項福利能鼓勵市民多點認識中國傳統文化。據悉，《滕王閣序》是由唐代文學家王勃所創的一篇駢文，內容表達出作者的抱負和懷才不遇的心情，除少數虛詞外，通篇對偶，句法以4字句、6字句為多，且幾乎通篇用典。而事實上，滕王閣早在2013年就曾推出同類活動，當年五一小長假期間，有逾千遊客成功背出。

網民點睇：

知道了，我現在就去苦背

曾經我也背過啊，現在好像全忘了

這篇文章背著挺難的，高中當時背了三天

千古第一駢文，值得背誦，這位媽媽太優秀啦

這樣的媽媽教育的孩子肯定很棒

