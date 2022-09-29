國慶長假將至　全國至少84地倡「就地過節」　多景區收緊遊覽政策

內地國慶長假降至，因應疫情，多地發布出行防疫提醒，全國至少已有24個省份、84個地區倡導民眾「就地過節」。另有多個景區要求需持24小時核酸陰性證明方可進入。



全國至少已有24個省份、84個地區倡導民眾「就地過節」。（新華社）

據《界面新聞》報道，國家衛健委曾於9月8日倡導民眾中秋、國慶假期在本地過節，同日就有廣州、呼和浩特、哈爾濱等城市響應號召，發布通知倡導「就地過節」。

自9月21日以來，各地疾控中心和衛健委等部門，就開始密集發布國慶假期「就地過節」倡導和假期防疫注意事項，截至9月28日，至少有73地發布了相關通知，僅26日一天就有21地。而北京是更是在三日內連發兩則通知，提倡市民減少出京活動。

具體來看，今年國慶假期各地「就地過節」政策依舊包括「減少跨省市出行」、「不去中高風險地區」等，不少省市還倡導市民採用短程遊、市內游、周邊遊等出遊方式。

各地旅遊景區紛紛升級了防疫措施，要求進入景區的外地遊客實行落地「三天兩檢」或「三天三檢」。（新華社）

在此倡導下，各地旅遊景區也紛紛升級了防疫措施，要求進入景區的外地遊客實行落地「三天兩檢」或「三天三檢」，甚至要求遊玩當日持24小時內核酸採樣或核酸陰性證明進入景區。

據內地招聘網站發布的一份報告顯示，26.7%受訪者正規劃國慶假期的出行活動，大多數職場人表示這個國慶假期會響應防疫政策、減少外出活動，其中有61.3%選擇就地過節。

此外，國家衛健委新聞發言人米鋒周四（29日）表示，國慶假期臨近，人員流動和聚集增加，疫情傳播風險加大，要毫不動搖堅持「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針，嚴堅決防止簡單化、一刀切和層層加碼，引導人員安全、有序流動。