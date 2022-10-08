深圳9歲仔厭學寧返工　被父帶落地盤體驗　一日半即回心轉意

廣東深圳一名9歲男童近日因「扭計」而不願意上學，其父於是以身示教，親自帶兒子到地盤上體驗，結果令兒子累到不行，想通了不讀書就實在太累，教育方式令網民紛紛點讚。



影片顯示，戴著安全帽的男童穿起一身工作制服，一板一眼地拖著地盤中廢棄的鋼筋，惟由於身軀實在瘦弱，男童拉得非常吃力，揮汗如雨，不時需要停頓抹汗休息，並揉按過度酸痛的腰腿。至於男童的父親楊先生就在一旁，但沒有伸出援手，而是問兒子：「這就是你想要的生活嗎？」最後，男童筋疲力盡，難忍淚水。

之所以「狠心」地讓兒子吃苦，楊先生解釋，正上4年級的兒子無心向學，用了很多方法都不聽，還稱寧願出去打工。他於是把兒子帶到自己幹活的地盤上體驗一下，結果兒子幹了一天半，終受不了，想通了，說回去一定好好上學，「不讀書真的太累了」。

而對於楊先生的用心良苦，網民紛紛予以好評，認為這樣的教育方式非常有意義。不過，也有人認為這種引導的價值觀有問題，「不好好讀書以後就要去做工人做農民？父親怎麼不告訴他工地老手月入2萬，普通大學生幾千塊996？」對此，有網民認為工作不分貴賤，只分累不累，「不管怎麼說，讀了書以後的路子總會多一些，而且，讀書的苦是最容易吃的苦」。