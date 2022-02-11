台版羅拉｜地盤深夜驚見「最美工頭」　IG曝光數萬網民關注留言

台灣YouTuber兼插畫家泥泥（Janie、泥泥學姐）外貌甜美，擁有F罩杯的火辣身材，經常在社群網站分享一系列辣照，近日前往工地拍攝照片，穿上工頭制服入鏡，豐滿上圍再度成為外界關注焦點，引發網友熱烈討論。
泥泥8日發文寫道：「兄弟們，上工了！」照片中，她現身某處正在施工的地區拍照，並穿著透視制服背心、拿著啤酒入鏡，裏頭則是搭配牛仔褲及細肩帶低胸上衣，露出渾圓胸圍及超深事業線，頓時辣翻眾人，被讚性感指數破表。
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面對有網友笑虧「有這樣女員工，幾點上班」，泥泥則幽默回答：「是工頭。」至於有人好奇提問「不冷嗎」，她則霸氣表示：「沒在怕的啦！」
照片PO網後，短短不到3天時間，就吸引超過3.4萬人按讚關注，不少粉絲也紛紛留言狂讚「好正的工人」、「要是真的在工地看到這種工人，我鐵定加入他們工地」、「工頭太兇了哦」、「太兇了肯定是個狠角色」，意外掀起不小的討論度。
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