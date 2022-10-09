女主播穿緊身衣短褲熱舞賣椰汁　椰樹集團再陷打色情擦邊球爭議

曾因廣告宣傳多次陷入爭議甚至被處罰的椰樹集團，近日因在抖音上的直播風格，再次被質疑其營銷手法打色情擦邊球。



網傳截圖顯示，椰樹集團直播間只有一幅淺藍色背景布，「椰樹集團」四個大字貼在屏幕上方位置，4位女主播身穿緊身衣服、短褲，露出白滑長腿，一邊直播帶貨，一邊跳舞、做才藝表演。截至今日（9日）中午，椰樹集團抖音帳號有超過20萬粉絲。

《紅星資本局》報道，椰樹集團在10月1日至5日共進行了8場直播，銷售的商品均為椰樹旗下商品，包括椰樹牌椰汁、椰子油、礦泉水等。新抖數據平台顯示，椰樹集團直播間累計觀看人次有33.42萬，上架商品11個，場均銷售額約2500元至5000元（人民幣，下同）。

《九派財經》報道，椰樹集團昨晚8時直播，但幾分鐘後即被抖音中斷，直播在十分鐘後恢復，但播了五分鐘後再次被中斷。據悉，相同情況亦在10月5日椰樹集團的直播中屢次發生。

椰樹集團連日的直播銷售額不高，但直播間的風格引起不少討論，認為椰樹集團用美女熱舞帶貨是「博眼球」，直言是「數十年如一日的風格」、「一直走在擦邊的前線」。

對於網民質疑其「擦邊球營銷」的評價，椰樹集團公關部昨日（8日）回應稱，開設直播是因為產品需要，但不清楚網民對於直播間的評價，暫時不了解相關情況。

椰樹集團的抖音帳號有超過20萬粉絲。（抖音）

因廣告宣傳屢次被罰

椰樹集團曾因廣告宣傳多次陷入爭議。早在2009年，椰樹集團就因在海口市公交車上印有「老婆喜歡老公喝椰樹牌石榴汁」、「木瓜飽滿我豐滿」等廣告字眼，被當地工商部門認定其為違規發布，責令立即停止並處以1000元的罰款。

2016年，椰樹集團推出過火山岩礦泉水「胸模瓶」的設計，引發不少爭議。2019年，椰樹椰汁直接在新包裝上印上「大胸美女」，並主打為「豐胸神器」，後因妨礙社會公共秩序或違背社會良好風尚，被當地市場監督管理部門罰款20萬元。

椰樹集團的2019年新廣告被質疑是虛假宣傳。（網上圖片）

去年3月25日，椰樹集團在微博上發布招聘廣告，內容包括「椰樹集團培養正、副總經理學校再招生！！！專業不限只要懂寫作，入學就有車、有房、有高薪、肯定有美女帥哥追」。隨後，海南省市場監管局對椰樹集團相關負責人進行行政約談。

同年4月30日，海南市監局對海南椰汁飲料有限公司罰款40萬元，其中38萬是針對椰樹集團發布的違背社會良好風尚內容的廣告。

椰樹集團發布的招生廣告引起網民熱議。（微博@海南椰樹集團）

律師：違反《廣告法》，嚴重可吊銷營業執照

北京京商戰略研究院院長、北京商業經濟學會常務副會長賴陽向接受《紅星資本局》訪問時表示，椰樹集團椰汁品類份額已經有所下滑，隨着椰汁品類競爭的加劇，其市場佔有率或也在下降，這與椰樹集團在產品創新和升級不足及品牌形像沒有往更高層級邁進是有一定關係。

《九派財經》報道，北京大成（重慶）律師事務所律師聶煒昌認為，椰樹集團的直播也屬於一種廣告形式，雖然沒有明顯的淫穢、色情內容，但相關內容有明顯的「性暗示」，有打色情擦邊球的嫌疑，涉嫌違反《廣告法》第九條第（八）款規定。

椰樹牌椰汁的外包裝上，印有女代言人雙手托起椰樹椰汁的圖片，並配上「從小喝到大」廣告語。（微博＠中新經緯）

他指出，椰樹集團作為廣告主在直播中打「擦邊球」，若市場監督管理部門查證屬實，可以責令品牌停止發布廣告，同時，依照《廣告法》第57條，市場監督管理部門可以對廣告主處20萬元以上、100萬元以下的罰款，情節嚴重的可以吊銷營業執照，由廣告審查機關撤銷廣告審查批准文件、一年內不受理其廣告審查申請。

海南省市場監督管理局工作人員稱，目前已經收到多次舉報，正在密切關注此事，並研究處理方案。