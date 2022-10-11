三峽水庫開啟新一輪補水模式　鄱陽湖、洞庭湖水位回升

今年，持續的高溫天氣引發乾旱，中國五大淡水湖的洞庭湖、鄱陽湖，水位持續萎縮，湖底大面積外露，令原本生活在長江流域的水生動物遭到嚴重威脅。

近日，三峽水庫開啟的新一輪向下游補水，緩解了洞庭湖及鄱陽湖的枯水形勢。



自2008年啟動175米試驗性蓄水以來，三峽水庫已經持續開展175米試驗性蓄水14次。今年9月10日，水利部批覆《三峽水庫2022年蓄水計劃》，正式啟動三峽水庫第15次蓄水。

水位持續下降，鄱陽湖現「大地之樹」自然景觀現象。（新華社）

7月以來，長江流域降水量僅219.8毫米，較30年均值減少43%，為1961年來歷史同期最少。湖北宜昌巴東海事處無源洞海巡執法大隊副隊長陳道宇曾提到，受極枯水形勢和中下游用水需求的影響，今年能否蓄水到175米，還要根據庫區實際入庫流量，以及中下游實際用水需求等多方面因素來綜合考量。

10月3日以來，三峽水庫開啟新一輪向下游補水模式，下泄流量由7000立方米/每秒，加大到12000立方米/每秒。10月9日，位於宜昌市秭歸縣茅坪三峽大壩壩前水位已漲至156.63米，入庫流量12600立方米/每秒，出庫流量11400立方米/每秒，預計本月底或11月初達到175米蓄水目標。

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受其影響，湖區各河湖水位回漲。10月4日至9日，洞庭湖區迎來大幅降溫並伴隨小雨，平均降雨16.4毫米。9日上午8時，洞庭湖標誌性水文站城陵磯站水位上漲至21.44米，漲幅達2.09米，三口河系及四水尾閭等外河水位也同步上漲。

截至10月9日上午，長江涪陵段水位突破156米，上漲約10米，江面逐漸變寬，大量礁石重新沒入水中。10日上午8時，鄱陽湖星子站水位為7.49米，較前一日上漲0.26米。據水文部門預測，受三峽水庫補水影響，鄱陽湖星子站水位將於本月中旬漲至7.9米。