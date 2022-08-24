旱災｜衛星圖像：長江正值汛期卻缺水　洞庭湖鄱陽湖水位持續萎縮

昨日（23日），中央氣象台連續第12天發布高溫紅色預警，多個省市的氣溫達40℃以上。

在持續高溫的影響下，南方多地出現重度氣象乾旱，長江、鄱陽湖、洞庭湖等河流湖泊水位持續萎縮，湖底外露乾涸。



長江武漢段

長江武漢段水位一度創下有水文記錄以來歷史同期最低。截至8月13日下午6時，長江漢口站水位僅為17.55米。自16日12時起調度三峽等水庫群向長江中下游補水，目前長江武漢段水位下降趨勢明顯放緩。

每年的6月至8月，一般都是中國的主汛期，今年長江流域正值汛期卻出現乾旱、缺水。中央氣象台首席預報員陳濤介紹，此現象與今年7至8月的高溫少雨模式「超長待機」有關。

他介紹，今年副熱帶高壓強度明顯偏強，且長時間控制四川盆地至江漢、江南、江淮等地區。在其控制之下，上述地區多盛行下沉氣流，導致地面增溫，且天空不易形成雲，令太陽輻射更易到達地面，高溫頻發且強度較強。今年副熱帶高壓強度偏強，使長江全流域持續高溫少雨，流域內主要河湖來水明顯偏少，水位顯著偏低，從而出現明顯乾旱的情況。

他提到，未來10天，西太平洋副熱帶高壓的強度會逐步南落、範圍逐步減小，南方地區的高溫天氣將趨於緩解的狀態。

鄱陽湖

8月6日，中國第一大淡水湖——鄱陽湖代表站星子站水位已退至11.99米，創下1951年有記錄以來最早進入枯水期的紀錄。《江西日報》報道，8月6日、19日，鄱陽湖星子站水位相繼跌破12米、10米，進入枯水期、低枯水期，並朝着極枯水位持續下跌。

國家衛星氣象中心監測數據顯示，鄱陽湖近一個月水體面積減少約66%。數據顯示，湖體面積從今年4月近4000平方公里，「縮水」至不足600平方公里。

截至8月22日上午8時，鄱陽湖通江水體面積僅為575平方公里，大片濕地裸露成大草原，濕地功能持續退化，沈水植物大量死亡，魚類棲息地、繁育場大幅縮減，越冬候鳥食物堪憂，江豚擱淺風險劇增。

去年7月14日和今年8月8日，吉林一號寬幅01A星拍攝了江西上饒鄱陽湖梅樹嶺附近的衛星影像，可見今年8月的鄱陽湖水位，較去年同期湖體面積明顯縮水，水面顏色也從藍綠色變成淡黃色。

「高分一號」衛星分別於2020年8月16日和2022年8月21日拍攝衛星圖像，鄱陽湖如今灘塗裸露。

洞庭湖

受干旱少雨、高溫天氣影響，湖南省境內的洞庭湖水體面積，今年7月以來一直呈減少趨勢。低於枯水位時間比多年平均提前了80多天，為1971年以來最早。

岳陽市水文局消息，8月23日凌晨5時，洞庭湖標誌性水文站城陵磯站水位跌破23米大關，為22.99米。上午8時，水位降至22.96米，較歷年同期均值水位偏低6.44米，為近30年來8月份歷史最低水位，且水位還在呈下降趨勢。

風雲氣象衛星監測顯示，8月21日洞庭湖水體面積約為546平方公里，與近10年同期平均值相比減小約62%，為近10年最小值。與7月1日水體面積相比，減少約67%。

湖南省水利廳洞庭湖水利事務中心副主任向朝暉介紹，洞庭湖的水主要來自湘、資、沅、澧「四水」（湘江、資江、沅江、澧水），以及長江的松滋、太平、藕池「三口」。今年7月以來，受副熱帶高壓影響，降雨偏小、氣溫偏高，導致來水大大減少。由於河湖水位下降，不少河流出現斷流，令洞庭湖水位特別低。

根據吉林一號衛星於2021年8月和2022年8月拍攝的洞庭湖，可發現今年8月的洞庭湖水位，較去年同期明顯偏低，露出更大面積的湖底。