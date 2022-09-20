旱情持續70天！江西逾95%縣市出現特重乾旱　最美水上公路大變樣

南方多地入秋後旱情持續，其中，江西95.7%的縣（市、區）出現特重氣象乾旱、湖南116個縣（市、區）出現重度以上氣象乾旱。中央氣象台昨日（19日）連續第33天發布氣象乾旱預警。



江西95.7%的縣（市、區）出現特重氣象乾旱。（上觀新聞）

江西省氣候中心最新氣象乾旱監測顯示，由於高溫持續，兼沒有有效降雨，全省95.7%的縣、市、區出現特重氣象乾旱。持續的乾旱對農業以及部分地區的飲用水造成直接影響。

江西省防汛抗旱指揮部副秘書長省應急管理廳總工程師李世勤表示，江西省目前在邊遠山區還有1.77萬人需要靠送水來解決飲水問題。各地方政府正針對供水比較集中、量比較大的地區，採取一些工程措施，通過聯合調度上游水庫群的水量水資源，來解決保障供水問題。

+ 5

值得注意的是，受持續高溫影響，不僅鄱陽湖出現大範圍湖底裸露，江西境內的贛江亦變成「乾江」，裸露的河床上水草瘋狂生長，位於永修的「最美水上公路」成為「最美草原公路」。

據了解，此次江西的乾旱程度強、範圍廣、時間長，自7月12日起，江西局部開始出現重度氣象乾旱，至今已持續超過70天。氣象部門預計，未來10天，江西仍將持續高溫少雨天氣，各地需繼續做好乾旱防禦工作。