黑猩猩暴走掟屎爆紅　網民取名「丟那猩」　過激行為與遊客有關？

在國慶假期，不少人都選擇出遊，例如去景區遊覽，到遊樂場玩機動遊戲，或參觀動物園。

近日，廣西南寧動物園有黑猩猩就因為太活潑好動，在內地社交平台上爆紅。除了整天在園區內東奔西走，牠更會向遊客拋擲泥沙甚至糞便。黑猩猩深受遊客、網民喜愛，更有人幫牠取名為「丟那猩」。



園方介紹，2009年，一對德國夫婦向動物園捐贈了3隻黑猩猩，分別為山米、彼夫克、露露，而爆紅的「丟那猩」是兩隻雄性黑猩猩山米和彼夫克。山米年紀較大，相當於人類60多歲，也是黑猩猩館的「大佬」。

動物園動物管理科負責人雷偉介紹，有遊客將黑猩猩摸頭、跳躍、暴走，甚至向遊客拋擲草皮、泥沙等行為拍攝並上載到社交平台，吸引不少人特意入園觀看。

雷偉介紹，黑猩猩具有好奇、喜歡模仿的習性，且領地意識強；若遊客在觀賞過程中起哄、逗玩甚至是挑釁，就會令黑猩猩產生過激反應，牠們會利用擊掌、跳躍、怒吼，或將黑猩猩館內的泥沙、草向外拋擲，驅趕牠認為來侵犯其領地的不文明遊客。

為了防止黑猩猩做出過激行為，有機會傷及遊客，每天都有保育人員到黑猩猩館內排查安全隱患，將碎石等硬物及時清理，並加強日常巡邏。

此外，動物園還會繼續展開目的性的正強化行為訓練，糾正動物不良行為，提高黑猩猩與人類的親和度，減少黑猩猩的應激反應。同時，園方呼籲遊客參觀時不要逗弄、挑逗動物，亦不要扔食物、物品等給動物。

雷偉表示，未來三年，動物園將會翻新改造，屆時會更改現時館舍設計的不足，在提高動物生活環境、福利的情況下，讓遊客更好更安全來觀賞動物。