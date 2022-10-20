杭州77歲老婦宰鴨燉湯迎接孫兒　不幸染「鸚鵡熱」需插喉搶救5天

浙江杭州一名77歲的韓姓老婦近日為了迎接即將回家的孫子，專門買來鴨子下廚，花了一上午宰鴨燉湯。詎料，她兩日後因接觸活體鴨子，感染了鸚鵡熱衣原體，而發病呼吸窘迫入院治療，期間情況一度十分危急。幸好，經過5天的搶救，韓婦目前情況趨於平穩。



一開始，韓婦出現發熱、咳嗽、乏力症狀，但以為只是流感。可隨後，她開始有呼吸困難的症狀，與日常染上的感冒顯然不同，家人遂趕緊送她到杭州市一醫院急診科就診。該院急診科副主任醫師徐遠勝初步診斷，患者很可能是非典型病原菌感染導致的肺炎。經進一步檢測，最終確診是鸚鵡熱衣原體肺炎。

徐遠勝介紹，鸚鵡熱衣原體感染是人類、鳥類及一些哺乳動物感染鸚鵡熱衣原體所引起的自然疫源性疾病，由於最早發現這種疾病的患者和飼養鸚鵡有關，故得名「鸚鵡熱」；人體被鸚鵡熱衣原體侵入並發病時，經常表現為發熱、頭痛、肌痛、咳嗽和肺部浸潤性病變等，且病情進展迅速，容易發展成重症肺炎、呼吸衰竭，死亡率高。

由於最早發現疾病的患者和飼養鸚鵡有關，故得名「鸚鵡熱」。（GettyImages/視覺中國）

而被收治入院後不久，韓婦即出現呼吸窘迫的症狀，情況十分危急，醫生遂馬上予以緊急氣管插管、機械通氣和俯臥位通氣，最終成功令韓婦情況穩定下來。

徐遠勝表示，相對同樣因家禽、鳥類傳播的禽流感，鸚鵡熱沒有那麼強的傳染性，也未發現人與人之間傳播。通常，只有當疫鳥帶菌量非常大，或者人和疫鳥進行頻繁接觸時，才會較易感染鸚鵡熱，故頻繁密切接觸雞、鴨等大規模飼養禽類而且免疫力低下的人群是鸚鵡熱衣原體感染高危人群。