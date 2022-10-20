內地電影版《浪漫滿屋》開拍　主角加起來快80歲的中年偶像劇

經典偶像劇《浪漫滿屋》再被翻拍？19日，內地電影版《浪漫滿屋》開機，然而兩位主演年齡加起來已超過80歲！被網友笑稱「中年偶像劇」。



2004年韓劇《浪漫滿屋》一經播出就風靡亞洲，普通女孩與巨星「先婚後愛」的韓式喜劇，掀起韓流熱風。宋慧喬飾演的「傻白甜」漫畫家和Rain飾演的高冷大明星成為觀眾心中無法超越的經典角色，其中一首《三隻熊》更成為當年最火韓文歌。

在播出18年間，這部劇被內地幾度翻拍。2014年版本因男主角來自韓國至今未能播出；2020年由內地人氣演員楊超越和許魏洲出演的《仲夏滿天星》（內地版《浪漫滿屋》），內地評分僅6.2，逃不過翻拍劇的「撲街」命運，「超越」亦難超越經典。這次電影版將是內地第三次翻拍該劇，並獲和韓劇同名許可拍攝，但消息一出就遭到網友群嘲。

「割韭菜」的中年偶像劇 觀眾不買賬

19日內地翻拍電影版《浪漫滿屋》正式開機，女主角由參加過這季（第三季）《乘風破浪的姐姐》的37歲女星張儷飾演，男主角由41歲的混血韓裔男星丹尼斯吳飾演。兩位演員的高顏值雖然得到網民肯定，但還是引來網友質疑「不符合人設」。

中國電影版《浪漫滿屋》１９日開拍，出演女主角的張儷和男主角的丹尼斯吳。（網絡）

女主角張儷「太御姐了！」，不符和「甜妹」人設。男主丹尼斯吳「大叔感太重」，「變油膩了怎麼辦？」。更有網友毒舌評價「加起來快80歲了！」。從劇方發佈的人物設定來看，男女主角年齡從20多歲改為30多歲，兩位主演雖勉強符合，卻被網友稱變成「中年偶像劇」。

除了角色方面，內地再次翻拍熱門韓劇也引來廣泛討論。近年內地曾翻拍多部人氣韓劇，而且選用的都是顏值高，名氣大的當紅演員，但質量口碑卻總「冇眼睇」。這次再度翻拍《浪漫滿屋》，亦被網友質疑用經典來「割韭菜」，「爛片預定」。

2011年《一不小心愛上你》翻拍自韓劇《藍色生死戀》，內地豆瓣評分4.3 ； 2016年《沒有秘密的你》翻拍自韓劇《聽見你的聲音》，內地豆瓣評分6.8； 2017年《漂亮的李慧珍》翻拍自韓劇《她很漂亮》，內地豆瓣評分3.1； 2017年《柒個我》翻拍自韓劇《Kill Me Heal Me》，內地豆瓣評分5.7 ——豆瓣

韓劇《浪漫滿屋》改編自韓國漫畫。但網傳，《浪漫滿屋》劇本最初一稿為中國編劇創作，因中國製作方不能慧眼識珠而錯過。本次翻拍成電影版，內地網友還是希望編劇可以好好打磨劇本，別再「毀經典」。