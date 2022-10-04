國慶檔首日觀影人次下滑一半　非洲撤僑電影《萬里歸途》破2億

2022年內地國慶檔票房首日成績單出爐。根據內地票房平台燈塔專業版數據，10月1日總票房破2.65億（人民幣，下同）。《第一財經》報道，受新冠疫情波動和新片供給不足影響，今年票房與與2021年同期相比有超過3.5億元落差，觀影總人次同比去年下滑超50%。



國慶檔僅次於春節檔，是內地大片的重要檔期，2019年《攀登者》、《中國機長》和《我和我的祖國》三部大片領頭，國慶檔共創下超過44億票房新紀錄。2021年《長津湖》稱霸國慶檔，至今票房總數超過57億元人民幣。

內地國慶檔今年一共7部新片，少於去年的11部。包括9月30日上映的《萬里歸途》、《鋼鐵意志》、《平凡英雄》，10月1日上映的3部動畫電影《新灰姑娘2》、《我是霸王龍》、《新大頭兒子和小頭爸爸5：我的外星朋友》和10月3日上映由甄子丹主演的《搜救》。

張譯、王俊凱、殷桃主演的《萬里歸途》，截至10月4日0時0分，影片《萬里歸途》票房突破6億。 ​​​該片改編自「2011年利比亞內戰撤僑」事件，講述中國外交官隻身進入異國戰區，帶領被困同胞穿越戰火和荒漠，最後安全回家的故事。

該片導演是執導過《無名之輩》、《人潮洶湧》的饒曉志，逼真的戰爭場面和外交官們奮勇救人的場景備獲外界好評，根據貓眼專業版預測，該片內地總票房有望突破16億，有望坐穩內地國慶檔票房冠軍。

此外《平凡英雄》《鋼鐵意志》暫列國慶檔新片票房第二、第三位。《平凡英雄》同樣改編真實故事，講述一個7歲的男孩因意外斷臂，在黃金8小時內橫跨1400公里完成緊急救援的故事。《鋼鐵意志》講述生產出新中國第一爐鐵水的歷程。

由於有內地版《Top Gun》之稱的《長空之王》日前突然撤檔，甄子丹主演的災難冒險片《搜救》提前上映，片中講述寒冬時節，搜救隊在長白山救援一名走失男孩的故事。

《第一財經》分析，今年國慶檔總票房難超越2021年同期。一方面，新片類型較為單一，且優質頭部影片數量較少；另一方面，往年國慶檔影片普遍較早確定檔期，宣傳較今年有利。

變數更多的國慶檔期

今年國慶檔增添更多變數，大部分電影直到一周前才定檔，宣傳期縮短。其中講述中國第一代試飛員的電影、由胡軍、王一博、周冬雨主演電影《長空之王》此前預售票房高達3,000萬元，卻無預警撤檔，外界眾說紛紜。

有網民指出是因為片中關於戰機相關的場面「錯漏百出」，亦有網民質疑是否與主演出現爭議有關，官方微博則強調是「為呈現更好的製作效果」。

燈塔專業版資料顯示，2022年國慶檔新片票房突破4000萬元，《長空之王》撤檔之後只剩一千多萬元。國慶檔期大片撤檔，舊片如《獨行月球》《明日戰記》則宣布延期，在票房不景氣下，舊片延期也給予觀眾更多選擇。這樣的情況不只限於國慶檔，已成為今年的「新常態」。

據藝恩資料《2022上半年中國電影市場報告》，2022上半年全國電影票房171.9億元，同比下降37.7%，放映場次首度出現負增長，觀影人次同比萎縮41.7%。元旦、春節過後，疫情反撲，影院關停增加，清明、端午等小檔期表現不佳。

今年暑期檔曾出現回溫。2022年電影暑期檔92天產出91.4億元票房，同比增長23.8%，檔期觀影人次2.34億，同比增長15.2%。但國慶檔的遇冷，似乎再次反映今年內地影視行業的冷清。