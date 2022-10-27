張柏芝直播間賣地攤貨？　迪士尼家紡旗艦店：個別瑕疵拒退一賠三

近日，有消費者在張柏芝直播間購買迪士尼家紡套裝，收貨後卻發現質量猶如「地攤貨」，更懷疑自己買到假貨。

涉事商家願意安排退款處理，但強調消費者購買的並非假貨，因此不能「退一賠三」；張柏芝直播間工作人員則稱，願意就事件作出補償。



《瀟湘晨報》報道，來自杭州的鄭女士爆料稱，本月13日在「抖音」上的張柏芝直播間花費299元（人民幣，下同）購買一套迪士尼家紡四件套，收貨後發現產品存在嚴重質量問題，「外面貼着迪士尼的牌子，裏面就是30元的地攤貨」。

鄭女士表示，收到的枕頭套開線，針線做工粗糙；當時張柏芝直播間宣稱產品「加絨加厚」，但收到的產品「還不如襪子厚」，非常單薄。

鄭女士已向張柏芝直播間、「Disney迪士尼家紡旗艦店」客服反映，並要求以消費者權益保護法相關規定，退貨並賠償三倍損失。旗艦店客服稱可以安排退款處理，但拒絕「退一賠三」的訴求；張柏芝直播間工作人員則告知她正在與商家協商。

10月25日，涉事產品銷售方「Disney迪士尼家紡旗艦店」在抖音發布聲明，承諾「凡是通過正規渠道購買的產品，均為正品並保證售後」，同時貼出迪士尼的授權書和產品檢測報告等證明。 該店舖工作人員回應稱，「可能沒有檢查出個別產品瑕疵」，因為並非是假貨，所以不能做到消費者要求的「退一賠三」。

張柏芝直播間工作人員向媒體表示，消費者反映的質量問題會繼續和商家核實，對於消費者的損失，「我們願意給一些補償，但不是因為產品是假貨」。

鄭女士稱，目前仍與銷售方交涉，又認為張柏芝作為公眾人物，更應該對帶貨的產品負責。據悉，10月13日，張柏芝時隔一年重返直播間帶貨，內地「新抖」數據顯示，張柏芝當日共開播4場，累計銷售額破億。

網民睇法：

「張柏芝好冤枉啊！1000個裏面有一個質量一般的就被拿出來放大了。」



「怎麼還有人相信明星帶貨？」



「授權是有授權，不然迪士尼第一個出來打假發律師函」



「是不是別有用心，故意黑張柏芝？商家都有積極解決，是這個網友不同意解決方案。」

