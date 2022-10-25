內地「雙十一」提前至8時開售　平台出新功能為消費者「慳錢」

內地一年一度的「雙十一」購物節近日陸續開售，今年各大電商平台縮短預售時間、一鍵退差價、擴容購物車等新功能紛紛上線，虎視眈眈覬覦著消費者錢包。

不同於往年「雙十一」零時開賣，今年電商平台紛紛提前至晚上8點開始，令消費者告別熬夜。因此亦引來不少網友自嘲，自「雙十一」以來，自己從「剁手人」、「吃土人」、「定金人」花名不斷，即將變身「晚八人」。



今年內地電商平台將「雙十一」售賣時間提前至晚8點。（視頻截圖）

無論如何變身，消費者最關注的仍是「慳錢」。據各平台發出的消息看，今年各平台的優惠力度相當，消費者不需要做複雜的「計算題」來貨比三家。比如京東滿299元（人民幣，下同）減50元，淘寶則滿300元減50元。

同時為了方便消費者，電商平台還增加了部分功能，包括「多地址下單」，消費者在支付同一個訂單時，可將商品寄送至不同地址；「購物車擴容」，購物車上限從120個商品增加至300個；「一鍵退差價」，消費者購買後發現商品降價，可以直接退差價。

倡綠色消費 助大學生創業

據內媒報道，今年各大平台強調綠色消費，將提供更多綠色、低碳商品。淘寶稱消費者可以開啟88碳賬戶，方便有趣地參與到減碳中；京東將聯合品牌推出超300萬款綠色商品，購買相關商品可獲得「碳能量」兌換禮物。

另外，今年電商平台還會增加「雙十一大學生實戰專場」，吸引更多零售商家入駐的同時，幫助首次參與「雙十一」的年輕商家創業。

每年「雙十一」許多消費者都會在「買買買」中失去理智，內媒提醒消費者，要注意文字陷阱和平台規則。內地小紅書、B站等網絡社群中許多博主亦分享省錢攻略、選購指南和維權貼士。