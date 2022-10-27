16位退休阿姨自費翻拍《甄嬛傳》　律師稱涉侵權　劇方：要求下架

16位上海退休阿姨自費到橫店翻拍微電影《甄嬛傳》，近日在網絡中引發廣泛關注，在內地影片平台bilibili（B站）中的觀看量更錄得逾111萬。

不過，有內地律師認為此次拍攝涉嫌侵權，或會面臨民事賠償責任；《甄嬛傳》片方亦回應指，會要求有關平台下架相應影片。

值得注意的是，經《香港01》查詢，相關微電影截至目前仍可在B站正常觀看。



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據早前報道，16位平均年齡62歲的上海退休阿姨，今年9月到位於浙江金華的橫店影視城，自費4000元人民幣拍攝微電影《甄嬛傳》，她們不僅過足了戲癮還圓了「妃子」夢。最終，一條片長約15分鐘的微電影面世，並在B站收穫諸多觀看量和正面評論，更有不少年輕人直言自己也想過這樣的退休生活。

不過「人紅是非多」，雖然微電影的劇情與原劇略有不同，但仍有機會涉嫌侵權。據《極目新聞》報道，有內地律師認為，改編也需要獲得授權，如果拍攝發起者未獲得原著作權人的授權就使用相同劇名和情節、台詞等明顯涉嫌侵犯著作權的元素或細節，可能面臨民事賠償責任。

16位上海退休阿姨自費翻拍的微電影《甄嬛傳》爆紅。（上觀新聞）

此外，《甄嬛傳》製作人曹平看到相關影片後亦表示，已諮詢公司法務，「他們在準備材料給視頻平台要求下架」。不過，曹平又表示，雖然涉及侵權，但暫時不考慮追究組織者和阿姨們的責任，「觀眾喜歡，我們也能夠理解」。

內地清宮劇集《甄嬛傳》由孫儷、蔡少芬、陳建斌等人主演，至今雖已播出了11年的時間，但熱度卻絲毫未減，不少觀眾還因反覆觀劇及鑽研劇情而被戲稱為「甄學家」。