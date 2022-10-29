與網戀一年「女友」見面後崩潰　昔日美女竟滿臉鬍鬚極似李逵！

浙江杭州一名男子在網絡遊戲中與「女友」結識，見面後愕然發現「女友」竟是長髮飄飄、滿臉鬍鬚的大漢，與李逵形象極為相似。



據《九派新聞》報道，杭州男子小陳去年6月，在網絡遊戲平台中認識了「小夢」，隨後二人情投意合發展成男女朋友關係。

其後，小陳雖多次提出與「小夢」見面，惟一直遭到推脫，還經常被要求轉賬。小陳就這樣先後轉了一萬元人民幣給「小夢」，卻未能如願見面。

近日，又一次被要求轉賬的小陳對事情產生懷疑，便以送禮物為由要來「小夢」的住址，並向警方求助。當「小夢」打開房門的一刻卻讓小陳當場傻眼，自己相處一年多的女友竟是長髮飄飄、留著絡腮鬍的彪形大漢。

據警方介紹，涉事男子賈某在遊戲中創建了名為「小夢」的女性帳號，並通過冒充單身女青年交友，並在網絡尋找對象騙錢維持生活。目前，賈某已被依法刑事拘留。

網民評論：

「果然還是男人更了解男人」。



「別老天天想著打遊戲撈個大美女回家」。



「不見面就轉錢一定是傻子，騙就完了」。



「還是熟悉的配方，熟悉的套路，可是就有人樂此不疲」。



「網戀伊人長髮垂，萬金難求聚一回。及時報警終得見，美女真容賽李逵」。

