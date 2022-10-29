上海美妝網紅偷租客名牌衣物首飾　價值達6位數　發圖曬贓物被捕

日前，上海一名擁有21多萬粉絲的美妝博主被踢爆偷竊租客財物，包含名牌衣物、首飾、毯子等，甚至公然在網絡上炫耀贓物，失主過了一年才看見照片，立即截圖並報警，最終人贓俱獲。目前該博主已被警方拘捕，案件正在審理中。



據《上觀新聞網》報道，一名談姓女子近日到上海黃浦公安分局報警，表示去年5月租屋期間，家中不少名牌衣物、首飾都遭竊，價值高達6位數人民幣，直到半年後她在網絡發現，前房東在貼文中穿戴的首飾、衣物，竟與自己失竊的物品一樣。

報道指出，談姓女子的前房東是郭姓美妝博主「可莉klee」，在「小紅書」上擁有超過21萬的粉絲，獲讚與收藏超過43萬，人氣頗高；警方證實，在該博主部分貼文中使用的手袋、襯衫、手鍊、梳化上的毯子等，的確是從談姓女子家中偷來的。

經警方調查，郭姓博主將住宅租給談姓女子後，曾因想拿回遺留物品、向房客要了開鎖密碼，才有了進門的方式，且這段期間雙方還曾因瑣事發生不愉快；今年初某一天，郭女就趁著娜美不在家，闖空門偷走財物。

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目前，郭女已被依法採取刑事強制措施，案件正在辦理中。警方表示，到案後郭姓博主如實交代了自己盜竊的過程，並解釋是因為自己是美妝網紅，工作需要穿名牌，才將這些物品公開到社群媒體上。

對於這個說法，內地網友紛紛表示不埋單，並留下「紅不代表人品」、「這…好無語」、「膽子也太大了吧」、「刷新三觀」、「不勝唏噓」等留言。

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