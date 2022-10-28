國家藥監局驗出菌落超標1280倍　童年國貨「郁美淨」：樣品為假貨

國家藥監局近日發布包含「郁美淨」在內23批次不符合規定化妝品的通告。郁美淨公眾號周三（26日）發布回應，稱抽檢不合格樣品為假冒產品。



日前，國家藥監局發布《關於23批次不符合規定化妝品的通告》稱，在國家化妝品監督抽檢工作中，經新疆藥品檢驗研究院等單位檢驗，標示為天津郁美淨集團有限公司生產的郁美淨兒童霜等23批次化妝品不符合規定。其中，「郁美淨」兒童霜菌落數超標1280倍。

郁美淨在回應中表示，該公司關注到近日網上有關「標示為郁美淨兒童霜」某批次產品不符合規定的消息，在此次抽檢到的23批次化妝品中涉及「標示為郁美淨兒童霜產品」的產品批號為BFJCAACGA，限期使用日期為20250918，「上述產品批號非我公司產品使用批號及序列規範」。經該公司緊急與藥監部門鑑定覆核後，認定該抽檢樣品為假冒產品。

國家藥監局在郁美淨產品中驗出菌落超標。（國家藥監局）

郁美淨稱，長期以來，該公司堅守產品質素安全底線，為消費者提供安全可靠的兒童護膚產品，同時高度重視產品防偽，不斷提高防偽技術，並積極配合有關部門打擊假冒偽劣產品，維護廣大消費者的合法權益；提醒消費者購買郁美淨產品時注意辨識。

「郁美淨」在內地有「童年國貨」之稱，其前身是創建於1979年的天津市第二日用化學廠。1980年，天津市第二日用化學廠研發了兒童霜，並註冊郁美淨商標，成為中國兒童化妝品領域的拓荒者。在近年來的「國貨潮」中再度受到關注。