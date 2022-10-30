新疆無人區一紀念碑前堆滿礦泉水　旅客自發行動其實是違規？

位於新疆羅布泊無人區的彭加木紀念碑，周圍都擺放了一支支未飲用過的礦泉水，成為一處「車友自發補水地」。惟羅布泊地區管理委員會稱，該區屬於駱駝保護區，遊客不可內進，到底礦泉水是從何而來？



曾到過羅布泊彭加木紀念碑附近的博主介紹，紀念碑周圍放了大量礦泉水，主要是為了紀念，也是為了應急補給之用。據悉，彭加木紀念碑上刻有：「一九八零年六月十七日，彭加木同志在此科學考察時不幸遇難」。

公開資料顯示，彭加木為廣東人，1980年6月17日上午10時，考察隊在庫木庫都克附近紮營。由於汽油和食水所剩無幾，為了繼續東進考察，彭加木獨自外出尋找水源，走向沙漠深處後失蹤。

經過多次尋找，均未發現任何蛛絲馬跡。 1982年1月，中國科學院和中國科學院新疆分院在彭加木遇難的地方樹立紀念碑。

從事戶外運動服務公司的工作人員介紹，彭加木紀念碑位處羅布泊的核心地區，也是野駱駝保護區，政府不允許任何車輛及人員進入，若被發現要罰款，但一些公司會組團到羅布泊，最低6人就可以出發，最大的隊伍則有80至90人，「因為是禁區，所以大家對那邊的好奇和獵奇才依舊有很多人會想過去」。

為了紀念彭加木，不少遊客都會在紀念碑前放一瓶礦泉水，圖一個好寓意，時間長了就愈放愈多，「那個地方很偏，如果從那邊去羅布泊鎮需要開車開一天」。不過，紀念碑前的礦泉水是無人飲用，更多的是「儀式感」，不少戶外拓展公司都會自行提供後勤保障。

彭加木。（新浪新聞）

新疆巴音郭楞蒙古自治州羅布泊地區管理委員會的工作人員稱，彭加木紀念碑附近是無人區也是保護區，嚴禁人員進入；每半個月至一個月，工作人員都會定期巡護，期間會拘捕違規進入的旅客，並作出相應的罰款和扣車。

在社交平台上，不少博主到訪羅布泊無人區時都會「打卡」。前述工作人員稱，他們多次反映過問題，能查控的都會要求對方刪除，或報備相關部門處理。