新疆塔克拉瑪干沙漠出現眾多湖泊　趁機種樹可改善生態環境嗎？

位於新疆塔里木盆地的塔克拉瑪干沙漠，是中國面積最大的沙漠，也是世界第二大流動性沙漠，該處平均年降水不過100毫米，最低只有4、5毫米。

然而，今年是新疆塔里木河近十年水量最大的一年，河水更漫溢到附近的塔克拉瑪干沙漠中，形成眾多湖泊。

沙漠中難得有水源，網民都紛紛留言希望種樹。不過，在塔克拉瑪干沙漠種樹非但不會改善生態環境，反而還會加劇沙漠的生態危機。



據介紹，在塔克拉瑪干沙漠種樹，會讓樹木將原本土壤當中本就不多的水分吸收到樹幹當中，然後再經過樹葉的蒸騰作用散失到大氣當中，最終導致樹木死亡、沙漠的含水量更低，步入沙漠化更為嚴重的惡性循環。

塔克拉瑪干沙漠中出現湖泊。（微博＠新疆何淼）

塔克拉瑪干沙漠是自然原因形成的沙漠，不能單純地採用植樹造林的方式治理，一旦使用錯誤的治理方式，反而會加劇當地的沙漠化程度。

目前，當地政府只能盡可能減慢沙丘的移動速度，減少沙丘侵蝕土地，包括通過在塔克拉瑪干沙漠周圍修建防護林和防風林，盡可能降低沙漠化對於人類正常生產生活的影響，同時通過防風林的防護，降低風沙對於城市的影響。

塔克拉瑪干沙漠位於天山、崑崙山、阿爾金山和帕米爾高原之間，東西長1100多公里，南北寬550公里，面積約33.76萬平方公里，同時是世界第二大流動性沙漠，流動沙丘面積約27.7萬平方公里，占沙漠總面積的82%，固定、半固定沙丘僅占18%。

若按總面積排名，塔克拉瑪干沙漠是撒哈拉沙漠、魯卜哈利沙漠、大沙沙漠和卡拉庫姆沙漠之後的第五大沙漠。