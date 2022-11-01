22歲女按摩後「四肢抽搐2小時」腦梗死　醫生警告：這部位別亂按

據《寧波晚報》10月28日報道，寧波一22歲女子在按摩兩天後，突然四肢抽搐2小時，頭顱磁共振提示左側小腦、腦幹急性腦梗死。



送院治療後，醫生發現患者急性大面積腦梗死，言語不清，左邊手腳沒有力氣，根本抬不起來。經過醫院及時救治和一週的後續內科治療後，患者得以康復出院。醫生推測發病可能與按摩有關。



報道指出，22歲女子在按摩後兩天突發腦梗（缺血性腦卒中，又稱缺血性腦中風），當她被推進浙江省寧波市北侖區人民醫院時，醫生看到她時感到十分意外，因為該女子身材纖細且年紀很輕，卻急性大面積腦梗死，言語不清，左邊手腳沒有力氣，根本抬不起來。

醫生指出，根據頸部血管CT的檢查結果，患者右側椎動脈重度狹窄，左側椎動脈閉塞，「22歲的血管狀態竟會和70歲老人差不多」。經過一週的後續內科治療後，患者得以康復出院。醫生推測，發病原因可能與該女子前兩天做過頸部按摩有關。

浙江22歲女生突然腦梗死，所幸經救治後成功康復。(寧波晚報)

浙江寧波市北侖區人民醫院神經內科主治醫師倪華夫指出，人的血管就像毛竹一樣，「有一層內膜，尤其是椎動脈極易受到頭頸部異常活動或外力的作用而損傷，可出現內膜撕脫剝離、血管壁間血腫，堵塞管腔甚至血栓脫落，導致腦梗死。」

他指出，症狀輕則頭暈，影響肢體活動和語言功能，重則昏迷不醒危及生命。據統計，10%到20%的中青年卒中（中風）為椎動脈夾層所致。

2021年，深圳電視台報道一名男子到上海出差時，由於脖子痠痛便在當地進行頸部按摩，然而後來卻時常感覺暈眩想吐，就醫發現自己不是普通頭暈，小腦出現明顯缺血，竟然是因為按摩導致腦梗塞，若嚴重一點可能會癱瘓甚至死亡。

IT男按摩後頭暈狂嘔竟係腦梗塞差啲癱瘓醫生警告呢啲部位咪亂按

該男子表示，按摩時就覺得師傅手法粗糙，力氣特別大，沒想到因為這樣差點喪命。醫生提醒，民眾若頸部感到疼痛不建議隨便按摩，可選擇冷熱敷或貼痠痛貼布來幫助減緩不適，因為脖子上有許多大小血管分布，若是粗暴按摩反而可能導致災難性後果。

現代人壓力大，時常需要去按摩放鬆。（資料圖片 / 馬熙烈攝）

據《健康時報》，廣東省中醫院腦部內科主任醫師郭建文曾介紹，把手搭在脖子上，喉結旁0.5厘米就能摸到頸動脈，它是相當粗大明顯的一條大血管。這條血管從心臟主動脈發出左右各一根，向左右兩半腦供血。

頸總動脈的平均直徑為1厘米左右，椎動脈平均管徑3-5毫米，其血管管壁分為內膜、中膜和外膜三層。當受到外力作用或有病變時內膜會分開，在內膜和中膜之間形成一個假腔，由於假腔內血液輸送的速度較慢，很容易形成血栓，進而導致中風、偏癱。

上海市第四人民醫院神經內科的副主任醫師朱鑫璞亦曾提醒，儘量少做頸部推拿和按摩，避免長時間懸垂頭部或仰頭動作，以免因壓迫頸動脈血管引起腦卒中。頸部按摩須到正規醫院找專科醫生。

他指出，如果不得不做推拿和美容，須用一個軟芯枕頭墊在後頸部，降低後仰角度，降低腦動脈受壓迫的可能，減少血管受傷的機率。

此外，三高（高血壓、高血脂、高血糖）人群、頸椎病患者和有骨質疏鬆、肌纖維發育不良等有頸椎脫位、腦血管病危險因素的患者切忌盲目按摩。