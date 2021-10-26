IT男按摩後頭暈狂嘔竟係腦梗塞差啲癱瘓　醫生警告呢啲部位咪亂按

深圳一名男子到上海出差時，由於脖子痠痛便在當地進行頸部按摩，然而後來卻時常感覺暈眩想吐，就醫發現自己不是普通頭暈，小腦出現明顯缺血，竟然是因為按摩導致腦梗塞，若嚴重一點可能會癱瘓甚至死亡。



當地電視台報道，在IT產業工作的肖姓男子，由於工作繁重9月底出差時做了頸部按摩，然而返回深圳後卻整天感覺疲勞暈眩，不但狂吐還嚴重到沒有辦法站起來走路，便前往深圳大學總醫院就醫。

肖男接受血管攝影DSA檢查發現，脖子右側椎動脈管壁內膜撕裂形成開口，撕裂的長度約13至14公分，若不緊急處理讓閉塞的椎動脈重新開通，缺血情況愈來愈嚴重，可能會導致患者癱瘓或死亡，幸好手術最後十分順利，患者目前已順利出院。

肖男表示，按摩時就覺得師傅手法粗糙，力氣特別大，沒想到因為這樣差點喪命。醫生提醒，民眾若頸部感到疼痛不建議隨便按摩，可選擇冷熱敷或貼痠痛貼布來幫助減緩不適，因為脖子上有許多大小血管分布，若是粗暴按摩反而可能導致災難性後果。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】