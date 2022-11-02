河南女教師網課遭入侵網暴　受刺激突發心梗猝死　警介入調查

河南新鄭一名女教師上網課時遭遇網暴，期間不時有人大聲播放音樂干擾秩序以及對教師進行辱罵，該教師亦因此突發心梗猝死家中。周三（2日），當地教育局證實事件，並稱警方已介入調查。



據《紅星新聞》報道，離世的教師姓劉在新鄭三中任教歷史，劉老師的女兒周三凌晨發文稱，母親今年46歲已從教20多年，此前體檢時未發現有心臟類疾病。新鄭三中自10月中旬開始直播上網課，「正是這個時候，逼死我媽媽的網絡暴力已經開始了。」她續指，劉老師在10月28日晚的網課中先後遭遇語音辱罵、干擾PPT等刺激，在再三勸阻和維持紀律無果後情緒激動地退出網課，課堂結束後學生們都稱劉老師「生氣了」、「失蹤了」。

據劉老師女兒公開的網課影片顯示，劉老師講課期間突然出現一段音樂，還出現一段文字顯示「你瞅啥？我是夢淚。感謝發來的會議號。都給我低調點。」劉老師隨後詢問是誰，但音樂和文字仍持續了一分鐘。

另一段三分鐘的網課影片顯示，名為「雞你太美」及「終極獵手夢淚」的二人不斷反覆加入網課，並大聲播放音樂以及對老師進行粗魯謾罵：「我X你媽」、「你個傻X老師」，期間一名學生對二人進行制止同樣遭到攻擊，二人最後還互稱「同行」。

劉老師亦疑似因此導致突發心梗，於當日網課後倒在家中，10月30日才被發現並確認為心梗去世，及至11月2日，劉老師的遺體被火化。

有劉老師曾教過的學生對此剛到非常痛心，「上高三的時候劉老師教我歷史，她真的很好很溫柔，對學生也很負責，同學們對她的評價也很好。」

對於事件，新鄭市教育局工作人員表示屬實，目前警方已經介入，市教育局領導正在討論方案，其餘細節尚不清楚。另外，負責處理此事的專班負責人指，劉某某猝死和遭遇網暴是否有關暫無法確定，但駭客入侵網課直播間施暴涉嫌刑事犯罪。

46歲的劉老師已有20年從教經驗。（微博@小小沼澤醬）

事件一時登上微博熱搜榜首，網民表示：

「這幾個人公然侮辱劉老師致使其心髒病發作死亡，可以構成刑法246條規定的侮辱罪」。



「一生奉獻給教育事業，沒想到以這樣的方式離開人世」。



「未成年人保護法改改吧，把施暴的未成年人剔出保護範圍」。



「未成年人保護法就是這麼保護這些東西的嗎」。



「多次擾亂課堂，看樣子就是學生故意洩露的了，還專門找的人來擾亂課堂，嚴懲這個學生，不要因為是未成年人就放過他」。



值得注意的是，《紅星新聞》還報道稱，不少網課課堂都曾出現被陌生人突然入侵的情況，入侵者干擾課堂做出製造噪音、辱罵學生教師、放哀樂、說葷段子、散發淫穢色情視頻等過分舉動。