女子入職首日被要求清潔廁所　離職後遭HR攻擊：這麼嬌貴打什麼工

內地不少公司近年來都傳出奇葩規定，廣東深圳一名從事新媒體運營的女子，入職公司首日便被要求清潔廁所一周，不僅如此，當事女子在翌日提出離職後還遭到了HR的言語攻擊。



據「白鹿視頻」報道，應屆畢業生陳女士近日入職深圳一間公司，從事新媒體運營工作，惟她首日上班就被要求連續一周清潔廁所，雖然十分不解但還是與同事共同完成清潔，並於翌日向公司提出離職，要求結算薪資，但HR卻一直拖延。

據聊天截圖顯示，陳女士質疑公司入職前沒告知要清潔廁所、「保潔也請不起？」，並表明自己已經申請勞動仲裁。未料HR竟回覆，「你這麼嬌貴還打什麼工」、「除了刷廁所，也沒創造自己的價值啊」。

廣東深圳一名從事新媒體運營的女子，入職公司首日便被要求清潔廁所一周。（示意圖/Giorgio Trovato/Unsplash）

陳女士對此表示，她不懂公司為什麼理直氣壯讓員工做工作以外的事情，自己一直本著解決問題的態度和對方溝通時，沒想到會遭到這樣人身攻擊，讓人心裡非常不好受。

事件引起網民熱議：

「當事人應該站出來，曝光一下這家公司」。



「這次全國人民都知道去他公司上班先刷廁所了」。



「那位HR也許心裡上有什麼問題。這種公司早離開好」。



「就算工作再難找，這樣的公司不要去」。



「入職第一天從刷廁所開始？大概是這家公司的企業文化吧，或者叫廁所文化？」。

