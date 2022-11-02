男子身體180度折疊「貼地」生活數十載　仁醫花10年履約助展新生

重慶人張建強現年46歲，然而他人生中的30多年，身體都180度折疊，被迫「貼地」生活，而導致這一切的元兇，是有「不死的癌症」之稱的強直性脊柱炎。不過人間有情，雖然高昂的醫藥費一度讓張建強卻步，但當年上門為其診治的骨科專家梁益建對他說「等我籌到錢了就去給你治」，承諾十年未變。10月29日，完成最後一次手術的張建強終於能獨自站立走出病房，及後還實現數十年來第一次與家人同檯吃飯。



小時候，張建強與普通人無異，和同齡人一樣上學、釣魚、玩耍，可11歲那年，卻成了他悲苦人生的開端。張建強76歲的養父張仕建清楚記得，當時還在上小學的張建強回家後一起下田幫忙，可突然間，他腿部開始疼痛，沒多久連背部也開始痛。雖然張仕建帶著兒子輾轉了重慶多家醫院，四處求醫問藥，但都沒有結果，「當時交通很不方便，去城裡要搭順路的貨車，那時候醫療條件也比不上現在」。

張建強整個身體180度折疊起來。（極目新聞）

就這樣，張建強因病輟學，腰部一天一天的彎下去，直到整個身體180度折疊起來，成了腹部緊貼大腿，頭朝下，下巴貼在膝蓋，屁股朝天，站立時身高只有約90厘米的「駝子」。同時，其兩個膝蓋向內併攏，右手無法正常活動，只能踮起腳尖，挪動小腿才能向前行。

這些年來，張建強的視線範圍只有腳尖前的一小塊地方，不但穿衣洗澡需要依賴家人幫忙，吃飯也無法與家人同檯，亦看不到桌上有什麼菜。由於腹部和大腿之間的縫隙只能容納下一套衣服，數十年來，他不論寒暑都只能穿一條褲子，衣服只能穿開衫，鞋也基本只穿拖鞋，腳後跟也不能著地。

至於睡覺亦是一大夢魘，由於左邊能活動的手一旦被壓住就無法起身，因此張建強睡覺時只能向右躺，可這樣過不了多久，肩膀就會受不了，要用左手拉著床沿起來坐一會，因此多年來他幾乎沒有睡過一次好覺。

無法上學，只能幫忙掃地、被迫無聊地揮霍人生的張建強，生命終在2011年迎來轉機。這一年，通過媒體及愛心人士的幫助，他才知道自己得的是強直性脊柱炎，其屬於風濕免疫疾病，主要侵犯人體骶髂關節、脊柱和外周各關節，當中「強直」正正是指患者的脊柱在病程後期會出現融合和畸形，從而失去活動和直立能力。

雖然確診，但約40萬元人民幣的治療費，還是擋在以務農為生的張建強一家面前的一座大山。幸而，來自成都市的骨科專家梁益建上門為張建強診治後，向對方承諾「等我籌到錢了就去給你治」。這一承諾十年未變，轉眼到了2021年，在專利費、基金會及好心人捐款的幫助下，梁益建終於告知張可以做手術了，讓後者欣喜若狂，「10年了，梁醫生一直還記得我們」。

之後，張建強抵達成都市第三人民醫院接受專家會診，並在隨後經歷了5次大手術和10餘次小手術，一整年幾乎都在醫院的病床上度過。10月29日，張建強終於能獨自站起來走出病房。出院當天，他換上了運動鞋，30多年來首次穿上拖鞋以外的鞋子。

現時，回到老家的張建強已可以慢慢走動，坐在桌子邊一起吃飯，以及自己夾菜。養母去世時，連在墳前跪下都做不到的他，現時希望在身體恢復好後好好照顧養父來彌補遺憾，因此，除了想看看外面的世界和各大城市外，他還立志要到工廠打工，報答家人和社會。