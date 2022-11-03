福建母親帶2歲仔進女廁被罵「沒素質」　強調有獨立隔間獲網民撐

福建泉州一名母親帶2歲兒子進入女廁所，竟遭人罵「沒素質」。事件在網絡引起爭議，有網民就撐這位母親指，「沒搞錯吧，兩歲，連性別意識都沒有。」



10月30日，張女士（化名）獨自帶2歲兒子逛商場期間，突然腸胃不適，便將兒子一同帶入女廁所，惟剛進入廁所便遭到旁人罵「這是女廁，怎麼帶男的進來，有沒有素質。」

張女士介紹指，鑑於自己一個人，害怕把兒子放在外面不放心，所以就帶著他一起進了衛生間。她還強調，衛生間有獨立隔間，當時是讓兒子站在隔間內的。

被罵後的張女士十分無奈和氣憤，便將事件經過發布在網絡中，還吐槽稱「難道做的不對嗎？」事件引起了網民的兩極評論：

「得饒人處且饒人，2歲大的孩子沒有任何性別識別意識」。



「女廁所不是都有隔間有門嗎？兩歲小孩，不帶進去怎麼辦？」。



「才兩歲，難道要把小孩丟廁所外面？五歲都不一定敢讓孩子一個人在外面呢」。



「作為寶媽，我曾經試過，不到實在沒辦法解決的情況我才會帶進去，其實大家互相理解一下，3歲以下的，有隔間的，都能接受」。



「自己不介意，別人會介意。所以別帶進去。從小就要教好，有底線，有規則才行」。



「第三衛生間」在內地的推進不盡人意。（網上圖片）

有內地媒體報道，根據兒童發展心理學常識，性別意識從3-4歲開始萌發，這種萌發亦只建立在對性別的識別能力、理解能力，而且能力有限。因此，2歲的孩子根本沒有性別意識。

另一方面，2016年年底，國家住建部就修訂相關標準，要求城市中一類固定式公共廁所，二級及以上醫院公共廁所，商業區、重要公共設施及重要交通客運設施區域的活動式公共廁所，均應設置「第三衛生間」，但由於種種因素的限制，「第三衛生間」在內地的推進卻不盡人意。