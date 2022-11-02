尼格風球｜中國氣象局讚嘆「生命力頑強」　又稱「算是個好颱風」

熱帶氣旋「尼格」周三（2日）逐步逼近珠江口一帶，廣東多地受到影響，香港天文台也發出八號熱帶氣旋警告信號。中國氣象局旗下的 「中國天氣網」卻發文稱，「尼格」算是個好颱風，究竟箇中原因是甚麼呢？



「尼格」逼近廣東沿海，這是在廣東珠海擔桿島拍攝的洶湧海浪。（新華社）

「中國天氣網」2日發布題為「颱風『尼格』生命力頑強 深秋季節給南方多地送來及時雨」的文章，指從10月27日到11月2日，「尼格」已存活了一周，前後西行「奔跑」了超過2500公里，生命力之頑強，在深秋季節實屬不易。

「尼格」結構逐漸鬆散。（國家衛星氣象中心）

文章指，未來「尼格」是登陸中國或在廣東近海減弱消散，仍有不確定性，主要看冷空氣影響的程度，因此這個懸念可能要留到「尼格」上岸前最後一刻。據中央氣象台統計，2000年以來，11月登陸或靠近中國的颱風，大多數都是西行登陸越南，少數在南海消散，極少數登陸。

11月2日，八號風球下香港市面情況：



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文章又指，從影響來看，「尼格」帶風能力比帶雨能力更突出。由於季風水汽輸送中斷，陸地上基本受到乾冷空氣控制，使得這次颱風帶雨能力不強。

但是即便如此，「尼格」還是給華南、湖南、江西南部、浙江南部等地送去及時雨，對緩和當地氣象乾旱、降低森林火險等級比較有利。從這個角度來看，「尼格」算是個好颱風。