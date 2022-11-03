假的真不了！因酷似李小龍「廣州真功夫」20件商標被裁定無效

李小龍女兒李香凝訴廣州飲食品牌「真功夫」侵權一案於今年8月25日在上海開庭審理，目前尚未宣判。但據內地《中國網財經》今日（3日）報道，該案件有了階段性進展，20件酷似李小龍肖像的「真功夫」圖形商標被裁定为「無效」。



中國商標網顯示，國家知識產權局裁定「廣州市真功夫餐飲管理有限公司（下稱：真功夫）」註冊的「真功夫」、「真功夫及圖」、「真功夫功夫送」等20件圖形商標無效，於今年8月25日出具「無效宣告請求裁定書」。

國家產權局審理認為，李小龍是武術一代宗師，被譽為「功夫之王」，在爭議商標申請註冊之前就已家喻戶曉，有極高知名度和廣泛的影響力。由於爭議商標與李小龍肖像及經典動作幾乎相同，易使消費者產生誤認，已構成「誇大宣傳，並帶有欺騙性」的情形，因此依照《商標法》宣告無效。

據中國商標網顯示，因商標酷似李小龍，「廣州真功夫」20個商標被裁定無效。（網絡資料圖）

另外，值得注意的是，2019年12月25日李小龍之女李香凝就曾將「真功夫」訴至上海第二中級人民法院，要求「真功夫」立即停止使用李小龍形象，在媒體版面上連續90日澄清其與李小龍無關。本案也是於今年8月25日在上海開庭審理，目前還未宣判。

針對商標被裁定無效，「真功夫」相關負責人回應稱，被宣告無效的20個「老的」商標，是否違反《商標法》及其他爭議，還待上海法院宣判結果。

根據公開資料顯示，「廣州真功夫」成立於1990年，在東莞以甜品屋發家，2004年正式將品牌名稱改為“真功夫”，並使用酷似李小龍形象及動作的商標。主營中式米飯快餐，截至2014年3月，門店遍佈中國40個城市，數量達到570家。