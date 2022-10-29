恩威並施｜馬上成立李小龍博物館

《施政報告》提出研究「流行文化館」，這個研究要花多少時間？何時開始研究？由誰負責研究？《施政報告》沒有交代。真正的《施政報告》應該立項說明要去做，研究怎樣做，而不只是說研究，研究之後，做與不做就變成了一種灰色地帶。這對於良政善治並沒有好處。要做就去做，就要研究怎樣做，而不是研究做不做。



香港最需要做的其實是馬上為「李小龍博物館」立項，在香港設立「李小龍博物館」。應該馬上成立籌備委員會和籌備小組，在文體旅局統籌下進行選址研究。文化博物館已經舉辦了一個李小龍展覽，大可由他們帶頭去策劃。甚至可以想想把文化博物館改建為李小龍博物館是否可行？在文化博物館旁邊增設分館，變成以李小龍為主題的永久性博物館，也是一個可行方法。

要做就要去做，不要拖拖拉拉。還有一個做法是在九龍塘金巴倫道李小龍故居附近找一個公園，把它改建為一座李小龍博物館加李小龍公園的空間。此外，還應該在全港設立和李小龍相關的旅遊景點和設置。做好這樣一套整全的策略，才是「說好香港故事、說好中國故事」的基本之道。

李小龍是香港一個非常重要的符號性人物，他真正擁有世界級影響力。為什麼香港不好好去肯定他的成就？李小龍是百分百的香港人，操流利廣東話，由做童星在粵語長片《細路祥》首度擔正，及至到美國發展、國際成名，整個經歷都是和香港有關的。為什麼不好好把他作為一個香港故事去說？

《施政報告》裏面提了很多研究、研究、研究。研究完之後，做與不做又變成了另一個研究的問題。怎樣研究？由誰研究？特首政策組是不是負責研究？仍然是謎。在五百多項施政裏，和文體旅有關的項目大部分都是上一屆政府留下來的，並沒有什麼新思維，也並沒有新亮點。有很多潛伏的問題仍未有解決方案，例如海洋公園的定位和開支問題，例如香港旅遊政策的問題，在《施政報告》裏面仍然沒有交代。

香港現在應該多做籌備策劃的工作，設立李小龍博物館就是一個亮點，必然會引起全世界的關注，不單能夠帶動香港旅遊業發展，也可以結合藝術科技產業、漫畫產業、創意產業產生協同效應，一起發展。這才是一個正常的規劃。可以邀請研究李小龍的學者及拍攝李小龍相關電影的製作人參與組成專家組，因為他們已經做了一些基礎研究。或者找李小龍的家屬，商量如何去設立一座李小龍博物館。這樣做才能配合香港未來旅遊發展的需要。當然，除了李小龍之外，香港還有很多其他符號性的代表人物，例如作家金庸與倪匡、影星成龍、導演王家衛等等，這些人物的故事都可以成為香港豐富的旅遊資產，要好好利用。

期望下一份《施政報告》會拿出更具體實在的文體旅政策，而不只是重複前朝的做法︰成立委員會、設立基金、研究政策，研究完之後，做與不做又不說清楚，由誰去做、怎樣去做都沒有交待。這種作風如果不改，到頭來會不會又變成一個不斷研究和討論的「結果」？

作者胡恩威是全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員、進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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