女教師疑遭網暴猝死　記者臥底群組　成員自稱爆破手：好玩而已

河南新鄭女教師上網課時遭遇網暴，期間不時有人大聲播放音樂干擾秩序以及對教師進行辱罵，該教師疑因此突發心梗猝死家中。近期內地不少網課課堂都出現被陌生人突然入侵的情況，入侵者干擾課堂做出製造噪音、辱罵學生教師、放哀樂、說葷段子、散發淫穢色情視頻等。



《澎湃新聞》和《中國新聞週刊》記者臥底幾個專門入侵網課的群組，發現群組中有許多未成年學生，「00後居多，男性佔比達七成」，有許多成員表示，入侵網課只是為了好玩，但亦有收費辱罵老師的，「只要4、5元（人民幣，下同）就可以。」



離世的劉老師在新鄭三中任教歷史，劉老師的女兒發文稱，母親今年46歲已從教20多年，此前體檢時未發現有心臟類疾病。新鄭三中自10月中旬開始直播上網課，「正是這個時候，逼死我媽媽的網絡暴力已經開始了。」

據劉老師女兒公開的網課影片顯示，劉老師講課期間突然出現一段音樂，還出現一段文字顯示「你瞅啥？我是夢淚。感謝發來的會議號。都給我低調點。」劉老師隨後詢問是誰，但音樂和文字仍持續一分鐘。

臥底記者指出，據網暴群組成員表示，這種騷擾網課的行為叫做「爆破」，他們更自稱是「爆破手」。許多成員做「爆破」沒有錢拿，只是「為了好玩」。

群組討論如何放黃片、捉弄老師

《中國新聞週刊》記者加入了一個有178人的「網課入侵」群看到，成員以「00後」居多，男性占比超七成，群公告顯示「本群會定時清理不活躍成員」。記者進群後的3分鐘內，群裡就連續更新了5條網路會議號，傳來了兩條「爆破成功」的消息。

報道指出，該群組「從早到晚，消息一直未斷」，不是上傳網路會議號、班級號，就是用圖片或視頻分享自己的「戰果」，討論下一場入侵應該用什麼昵稱、耍什麼把戲，以及怎麼捉弄老師與同學。

另一段河南劉姓女老師上網課遭騷擾的三分鐘的網課影片：

群組成員更時常交流心得，有人問「怎麼放黃片」，立刻有人上傳方法；更有人稱上一場「爆破」中發了砍頭視頻，隨即有人回應「我想要」。還有人擔心網課老師會報警，其他成員則安慰，「員警不管這個」、「你就說你未滿14歲」。

「爆破手」李洋表示，目前自己已做過10次左右網課「爆破手」，多為免費，群裏的爆破手大部分年紀都很輕，也有學生。他表示，自己入侵網課主要是為娛樂。不過，李洋透露，也有付費的「爆破手」。

李洋指出，「辱罵老師這類行為幾乎都是付費的，而且網路入侵手段都特別過分」。據了解，付費入侵網課辱罵老師，一般僅需3到5元就會有人接單。



李洋指出，一般年輕老師發現情況會直接將他們踢出會議，年紀較大的老師則很少懂得這類操作技術。此外，很多老師不懂得線上會議室的設置，因此給了「爆破手」機會。

直擊「爆破過程」

記者指出，在針對一節初三語文課的「爆破行動」中，共有16人參加。該網課老師正在講解時，爆破手突然拿藍色畫筆刷滿共用螢幕，用各種顏色的筆亂塗亂畫，筆跡完全覆蓋了PPT。

公共聊天區裡充斥著污言穢語，有人甚至打出一位學生的名字進行侮辱；播放低俗的音樂，有「爆破手」突然開麥並大聲唱歌，並辱駡老師。面對突如其來的搗亂，老師問了幾遍「你們是哪個班的學生」，並喝斥「立刻離開會議室」，但爆破者的笑聲叫聲淹沒老師維持秩序的聲音。

有課堂學生因此提醒老師「開全員禁言」、「把他們踢出會議」，但該老師面對突如其來的搗亂行為有些手忙腳亂，不知如何應對，鬧了七八分鐘，「爆破手」才揚長而去。

網暴加害者未成年可躲刑責?

此前針對河南女教師遭網暴疑猝死事件，新鄭市教育局工作人員表示警方已經介入，市教育局領導正在討論方案。負責處理此事的專班負責人指，劉某某猝死和遭遇網暴是否有關暫無法確定，但駭客入侵網課直播間施暴涉嫌刑事犯罪。

劉老師女兒表示，「希望網路背後的施暴者能夠受到嚴懲，也希望大家能重視起『網課入侵』的危害，別再讓更多人像母親一樣受到傷害，這代價太大了。」

《中國新聞週刊》採訪北京京師律師事務所律師范辰。根據《民法典》、《刑法》及司法解釋相關規定，網路暴力屬於違法犯罪行為。他指出，如網暴導致被害人死亡，或者網暴帖子轉發量達到5000次以上，則觸犯刑律，要承擔刑事責任，更需承擔民事侵權責任。

46歲的劉老師已有20年從教經驗。（微博@小小沼澤醬）

不過，北京安劍律師事務所律師周兆成坦言，因為《刑法 》規定的侮辱、誹謗罪都是刑事自訴案件，受害者存在舉證難度，往往很難維權。律師龐九林則認為，要把網暴關進刑法的籠子，關鍵是從「自訴」走向「公訴」。

他指出，相關職能部門應該細化網路侮辱誹謗的立法規定和立法案件，規定符合刑法立案條件的網路暴力事件，按公訴案件來處理。

網信辦：加強網絡暴力治理

中央網信辦11月4日印發《關於切實加強網絡暴力治理的通知》指出，要建立健全網暴預警預防機制，強調要加強內容識別預警、構建網暴技術識別模型、建立涉網暴輿情應急響應機制和強化網暴當事人保護。

此外網信辦要求網絡平台設置一鍵防護功能、優化私信規則、建立快速舉報通道更要嚴防網暴信息傳播擴散。

網信辦要求針對評論、話題和直播短片等內容都要加強管理。通知指出，要加強直播和短視頻內容審核，及時關停網暴內容集中的直播間，封禁違規主播，對存在網暴風險的短視頻先審后發，清理含有網暴信息的短視頻，攔截過濾負面彈幕。密切關注網暴當事人開設的直播間，及時管控誘導逼迫自殘自殺等信息。

對於涉嫌網暴的帳號則要從嚴處置和懲罰，也要打擊借網暴事件蹭炒熱度、推廣引流、故意帶偏節奏或者跨平台搬運拼接虛假信息等惡意營銷炒作的行為，更要問責處罰失職失責的網站平台。

內地網民批評入網課騷擾的加害者門。(微博)

網信辦指出，對於網暴信息多、防範機制不健全、舉報受理處置不及時以及造成惡劣后果的網站平台，依法依規採取通報批評、限期整改、罰款、暫停信息更新、關閉網站等處置處罰措施，從嚴處理相關責任人。