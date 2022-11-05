有片｜救護車坐地抬價3千　病危病人險遭放半路　警通報3人被拘

近日，黑龍江省五常市一輛救護車半路坐地起價，將原本談妥的1000多元（人民幣，下同）抬高至逾4000元，更威脅病人及家屬不交錢就下車。

當地警方周六（5日）通報指，上述救護車無合法經營手續，已對三名涉案疑犯全部依法採取刑事強制措施，案件正進一步辦理中。



綜合內媒報道，一段救護車半路坐地起價的影片在網絡引起輿論關注，影片中一名女子不斷質問車內醫護人員「你們不怕遭報應嗎？」據病人家屬介紹，自己的母親10月27日晚10時許在哈爾濱市某醫院病危，希望可以送回位於五常市的家中度過最後時光，但哈爾濱市急救中心的救護車夜間不出市區，最終五常市人民醫院幫助聯繫了一輛救護車，救護車司機表示，總路程50多公里、費用不會超過1200元。

其後，救護車司機途中要求先支付車費，在醫護人員計算後報價4600多元，因對費用產生質疑且不同意支付，雙方發生爭吵，救護車司機更拖拽車上病床，欲將病人及家屬放在半路。影片中，病人家屬大喊「救命啊，這人要殺我媽。」最終，家屬因無奈支付了3140元，到家不久後其母親就過世了。

目前，三名涉案疑犯全部依法採取刑事強制措施。（五常市公安局）

「救護車坐地起價」相關消息隨後亦引發關注，據哈爾濱市急救中心相關人員介紹，救護車費用按實際里程收取，上述情況約13元每公里，包含醫護人員和儀器費用，大約需要交1200元左右押金，多退少補。

及至11月5日，五常市公安局發布警情通報指，經查，何某祥為黑龍江峻博醫療救援公司經營者，10月28日凌晨，在五常市人民醫院急救中心值機員王某介紹下，何某祥駕駛新購置的懸掛臨時牌照的救護車（該救護車無合法經營手續），與其僱傭的隨車護士王某睿一同轉運病人。途中，王某睿以被褥費、針劑費、消毒費等名目提高價格，強迫被害人支付高額費用，何某祥以返回出發地或半路停車的方式強迫被害人支付。

通報稱，目前，何某祥、王某睿、王某已被依法採取刑事強制措施，案件正在進一步辦理中。