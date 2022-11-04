航拍偷拍｜廣州高校女宿舍連續三日遭偷窺　浙江獨居女住戶被監看

香港警方10月9日接報，有市民稱9日在金鐘法院道拾獲一部無人機。警員經調查後相信它在晚上飛行以及因撞向建築物墜毀。警員懷疑有人涉危險操作無人機。警方經調查後發現無人機內存逾20不雅影片，被拍人士多身處住宅或酒店內。主要在中環、金鐘、灣仔三地區使用無人機偷拍。



航拍機（內地稱無人機）偷拍事件在內地也屢次引發關注。今年有兩起事件引發熱議。3月，廣東女子職業技術學院宿舍多次遭航拍機偷拍。警方後在宿舍圍牆外帶走兩名男子，但隔天，無人機又飛越宿舍偷拍。學校學生也表示，遭無人機偷拍並非第一次。6月，浙江杭州一女子稱遭無人機監看，意外引發網民辯論。



航拍偷拍｜26歲男專影3地區 3間中招酒店曝光 包括五星級酒店

《瀟湘晨報》報道，3月6日到9日有網民爆料，廣東女子職業技術學院女生宿舍疑似遭到幾名男子用無人機偷拍。3月9日，學校工作人員對《瀟湘晨報》記者表示，7日晚上偷拍的嫌疑人已被警方抓獲，8日偷拍者則仍未抓獲，事件仍在調查中。

影片顯示，一架小型無人機在女生宿舍頂樓處懸停，學生發現後鼓譟痛罵「真他媽下頭。」，拍攝者表示，在宿舍的圍牆外圍，疑似有幾名身穿黑色短袖的男子在操控無人機。拍攝者抽，幾位操縱無人機的男子，在被發現後迅速收拾東西離開。

校方透露，3月6日晚上開始，校園周邊可疑人員多次在學生宿舍圍牆邊操縱無人機，宿舍樓的陽台上發現有無人機，甚至在晚上的時候也會聽到無人機的聲音。無人機會一直在窗外徘徊，不只侵犯學生隱私，更嚴重影響學生休息。警方則表示，事件仍在調查中。

浙江單身女住戶被監看 掀網民激辯

6月，浙江杭州一女子爆料稱，有鄰居連續兩天拍攝到，無人機晚上11點多在小區內偷拍。該女子稱無人機深夜在窗外盤旋監看，有業主建議要用東西砸它。該女子表示，無人機挨家挨戶窺視，鄰居已經報警，但警察卻表示「暫時還沒有好的處理方式」。

該女子透露，無人機窺探行為對於獨居女性來說很危險，「有可能是小偷在尋找作案目標。」她表示，自己在網上搜尋「無人機偷拍」時發現，這樣的事情已經不是一次兩次了，她希望有關部門可以重視這種行為。

值得關注地是，當時該女子說法引發網民辯論。有網民稱「有可能對方只是拍城市夜景，是想太多」，亦有網民指該女子「焦慮過度」；但也有網民力挺該女性，認為無人機已經成為偷拍工具。