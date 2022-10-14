疫情｜本土感染逾千　甘肅10名幹部和公職人員因瞞報行程被處分

國家衛健委公布，內地昨日（12日）新增1,259宗本土感染，近八成為無症狀感染。據甘肅省隴南市文縣紀委監委通報，國慶假期前後，該縣10名幹部和公職人員在國慶假期返回文縣時瞞報行程逃避閉環管控，當地紀委監委對這些幹部和公職人員給予了誡勉談話等處分，並將按有關規定進行嚴肅處理。



10月13日新增本土確診病例249宗。福建22宗，廣東15宗，上海7宗，江蘇5宗，四川4宗，北京2宗，天津2宗，遼寧2宗，浙江2宗，重慶2宗，山東1宗。另有境外輸入病例64宗。

新增本土無症狀感染者1010宗，新疆有302宗，內蒙古181宗，山西53宗，黑龍江51宗，雲南 50宗，上海47宗，安徽42宗，吉林32宗，四川29宗，另外分布在江蘇，山東，陝西 ，湖北和寧夏等地。另有境外輸133宗。

甘肅蘭州一核酸檢測點。(新華社)

截至10月13日24時，現有確診病例4,456例（其中重症病例 16 例），累計死亡病例5,226 例，累計報告確診病例 255,168 例，無現有疑似病例。

各地在國慶假期結束後，對返鄉人員進行嚴格的疫情防控。據甘肅省隴南市文縣紀委監委通報，國慶假期前後，該縣10名幹部和公職人員在國慶假期返回文縣時瞞報行程逃避閉環管控，對全縣疫情防控造成風險隱患。因此，當地紀委監委對這些幹部和公職人員給予了誡勉談話等處分，並將按有關規定進行嚴肅處理。

甘肅蘭州文理學院因爆發新冠疫情而於本月8日被列為高風險區，並遭到封校。然而，學生指控校方對外隱瞞情況，令染疫學生未獲妥善照料，甚至引發交叉感染，於是紛紛在網上求救。消息指，已有逾3000人陽性。至於官方，近兩日通報確診病例數維持在兩位數，對於校園疫情尚未有回應。

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回歸正常的生產生活還需要多久?

13 日下午，國務院聯防聯控機制就科學精準做好疫情防控有關情況舉行發佈會。會上有記者提問，大家都期待疫情早日結束，盡快回歸正常的生產生活，「我們還需要多久，還需要做哪些充分的準備工作？」

國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年回覆稱，「我們都期盼疫情能夠早日結束，能回歸到像2019年以前那樣正常的生活。」

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他表示，總體來看，疫情防控取得了階段性的成效，「我們看到了勝利的曙光，但是還並沒有達到勝利的彼岸。我們還是要繼續努力來做好相應的防控工作。」他指出，最終疫情徹底結束或者我們徹底戰勝疫情，需要綜合考慮病毒的變異、疾病的感染譜、嚴重度的變化，以及衛生健康系統的抵抗能力，「包括我們的防控能力、救治能力，以及社會公共衛生的干預措施這幾個方面要達到一個平衡的狀態。」