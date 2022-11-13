新婚妻偷情！男子狂踩300km單車翻牆理論　網民：為愛衝鋒的勇士

大陸一名男子陳培遙今年7月才和老婆王姓女子結婚，沒想到王女回到學校上課就劈腿，陳培遙一氣之下騎着共享單車狂衝3天到學校理論，被保安和校內人士圍堵，引起師生轟動。（編按：該男子被網民們封為「為愛衝鋒的勇士」，在內地引發廣泛關注。）



陳培遙婚後在青島工作，王女則至山東服裝職業學院上課，2人新婚燕爾就變成超過300公里的異地戀，怎知王女竟和校內一名男子發展婚外情。

為跟疑似有外遇的妻子理論，這男子不惜在3日內踩了300公里單車：（按圖了解）

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陳培遙得知後，為了要討個說法，租了共享單車狂飆3天衝到老婆所在的學校門口，他一下車就爬過柵欄強行進入校園，引起保安關注開始追趕，最後校園內的人們幾乎都湊近圍觀。

據了解，王女知道陳培遙跑來學校後，叫來同在學校的男友和其他人上前攔阻，過程中陳培遙不斷遭到毆打。當地警方表示此事已受理調查，後續將視情況決定是否公開事件細節。

編按：事發後，王女在山東服裝職業技術學院超話發文，表示自己對不起老公陳培遙，並稱很後悔私人情感問題鬧得人盡皆知，也給學校帶來負面影響。文中王女提到「已經在和她前夫溝通」。兩人疑似已經在辦理離婚。



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