除罩睡覺違防疫規定？　黑龍江店主被賦黃牌怒問：你怎不堵我被窩

繼奶茶店員工先講「歡迎光臨」後提醒顧客掃健康碼，被「放蛇」執法的市場監管局人員勒令停業後，黑龍江省牡丹江市一名服裝店店主又因「睡覺沒戴口罩」被黃牌警告。



事發於當地某商場的服裝店內，一名睡眼惺忪的女店長起身準備招待顧客，卻不料對方是市場監督局的工作人員。網傳影片顯示，見女店主未有佩戴口罩，市監局人員質問，「你咋沒戴口罩呢？」，女店主則解釋稱自己正在睡午覺，並反問「我戴口罩睡啊？」

隨後，市監局人員又問，「這是不是營業場所，營沒營業？」女店主略顯無奈並氣憤地說，「你怎麼不堵住我被窩子檢查我（戴）沒戴口罩呢？」、「執法雖然是你的任務，但是這樣做就太過分了。」但最終，該服裝店仍被黃牌警告，並責令立即整改。

黃牌的內容顯示，因「你（單位）存在疫情防控措施落實不規範行為」，違反了疫情防控指揮部通告的相關規定，現給予黃牌警告並責令立即改正，「如再次違反防控要求，將給予紅牌，歇業整改。」

服裝店因因「存在疫情防控措施落實不規範行為」被黃牌警告，並責令立即整改。（微博@二三里資訊）

女店主表示，自己所在區域事發前一日剛剛解封，當日上午還有些顧客到店看衣服，但被貼了黃牌之後就再無人光顧，「別人看到這個黃牌，不知道的還以為是有密接或者其他疫情相關的情況。」她並指，市監局人員未有留下聯繫方式和出具執法文書，也沒有告知什麼時候能夠摘牌。

對此，牡丹江市陽明區政府有工作人員指，如果情況屬實就有些「矯枉過正」，建議店主繼續向市場監督管理部門反映。

網民點睇：

「一些人有了點權力就不知道自己姓啥了。」



「在最小的權利下盡最大可能為難人民群眾。」



「是不是有罰款過年了都要業績。」



「真的服了市場監督局的人一天天沒事幹了。」



「拿著雞毛當令箭，稍微有點權利就做最大的惡，搞不清楚自己是誰了。」

