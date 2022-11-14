7歲女與同學鬧矛盾遭對方母持刀恐嚇　家屬:不需賠償只要繩之於法

湖南長沙7歲女童萱萱，上周四（10日）在託管班做功課時，突然有一名女子持菜刀砍向其木桌及課本。

託管班老師透露，涉事女子是學生家長，懷疑是因為其小孩與萱萱曾鬧矛盾，才以此方法恐嚇萱萱。

警方已介入調查事件。萱萱父親易先生表示，自己不需要任何賠償和道歉，只要警方將犯案者繩之於法。



易先生稱，女兒上周四晚上託管班時，被另一位學生的母親持刀嚇唬，直接在木桌上劈了兩刀，「桌子上有被菜刀劈過的痕跡，數學書上也有被菜刀劈的痕跡。這種桌子你劈出兩條這麼深的印子，你要用多大的力氣」。他認為，萱萱只有7歲，對方以此方式威脅一個未成年小孩是非常恐怖。

託管所的老師憶述，涉事的學生家長步入課室後就詢問萱萱在哪，然後一直不作聲，又將菜刀放在身後，「人挪活我也沒看到，她就直接在桌子上砍，我整個人都蒙了，同學更不用講了，和（萱萱）說你自己知道發生了甚麼事」。

老師表示，聽學生講是關於排隊的事情；吃飯時，涉事女子的小孩認為萱萱插隊，但兩人並未打架。

事發後，雙方家長在微信群組中互相指責。持刀的學生家長稱，萱萱多次在託管所欺負其孩子，這次又無緣無故在吃飯排隊時欺負其孩子，所以她一氣之下才持刀到託管所嚇唬萱萱。

對於萱萱如何欺負同事，持刀的學生家長未有說明。易先生則透露，女兒曾在一年級剛入學時與對方孩子打鬧，期間將對方的書包丟到垃圾桶，但他們當時已立即道歉並賠償一個同款書包，「持刀的事情是星期四晚上，星期三中午在學校吃飯，一個隊伍打飯，說我孩子插隊了，也沒有聽說她們打架，我都不知道」。

易先生稱，自己不需要任何賠償和道歉，只要犯案者繩之於法，「拿菜刀的那個家長，如果說她當時再生氣一點的話，劈到桌子上的刀劈到我孩子身上了，那是怎麼樣的一個下場，這個事情太恐怖了」。