無腦爸狂搖吊橋整蠱女兒　母只顧拍片不制止　女童慘跌入踏板空隙

內地「十一」長假期間，許多父母都帶著孩子出遊，但有一名爸爸帶女兒走吊橋時，竟瘋狂亂搖亂晃，害女兒摔倒墜入空隙。雖然吊橋下方的安全網接住了小女孩，但網友都非常憤怒，痛批該名爸爸根本沒資格為人父母。



根據陸媒報導，事情是5日在四川廣安發生的，小女孩當天被父母帶去風景區遊玩，並走上了一座位於水池上的吊橋。

無腦爸爸狂搖吊橋嚇女兒，令其踩空跌入踏板空隙極危險。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 6

從影片中可以看見，小女孩走在父母的中間，媽媽在前方拿著手機拍攝，爸爸則在後面瘋狂搖晃吊橋，嚇得小女孩只能拚命抓住扶手。

不過，由於搖晃力道太大，小女孩根本站不住，直接往後摔倒，墜入吊橋踏板之間的空隙。幸好，吊橋設有安全防護網，小女孩才沒有墜入水中，但從觀察表情可以發現，小女孩受到了很大的驚嚇。

相關文章：廣東4歲女童泳池遇溺瘋狂掙扎求生 媽媽埋頭吃飯盒發現時已溺斃（圖片或引起不安，慎入）▼▼▼

+ 21

影片在網路上曝光後，網友都非常憤怒，大罵該名爸爸根本沒資格為人父母，連未伸出援手的媽媽也被強烈批評，「這種人不配生孩子！」「下面沒安全網的話，孩子就沒命了！」「之前也發生過搖晃吊橋的，最後整座橋都垮了，全死光。」「爸爸沒素質，媽媽也不制止，什麼鍋配什麼蓋，可憐的孩子。」

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】