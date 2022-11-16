被店主質疑偷文具　貴州10歲女童跳樓自殺證清白

近日，貴州畢節一名10歲女童，被文具店店主質疑偷竊價值3.6元人民幣的文具，其個人資料甚至還被張貼在店外進行「懸賞」，導致女童在學校內遭受冷嘲熱諷後從30樓跳樓自殺，以證清白。目前，當地警方已介入調查。



據內媒報道，涉事的文具店名為「莎莎文具」，上述女童近日到店買文具後將錢放在收銀櫃枱上，同行的兩名同學亦作證女童確有付錢，惟文具店店主卻不依不饒，不僅未經允許翻看女童書包，將其個人資料張貼在店舖門上進行「重金懸賞」，還向同行同學贈送文具，讓他們在校內宣揚女童「偷東西」。

事件發生後，有附近商戶表示文具店近幾日被很多人圍著。網傳影像顯示，店門口擺放著女童的遺像，有群眾自發前往送花，亦有女童的家人手持女童照片在店門口討說法。

對於事件，畢節市實驗學校表示，確有學生墮樓事件，事發校外，公安機關已介入調查。畢節市教育局回應稱，一直關注此事，具體信息以市委宣傳部發佈為準。畢節市公安局就表示，事件還在處理中，詳情需聯繫屬地公安。

另外，涉事文具店店主周二（15日）晚表示，正在協商解決，已經協調好了，「事情並不是網上說的那樣，這幾天我們一直在派出所協商，已經達成和解協議，現在要簽字了。其他具體情況，暫不能對外透露。」

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及至周三（16日）下午，畢節市七星關區政府新聞辦發布情況通報指，10歲的死者張某某，是七星關區某小學學生。11月7日，該校附近一文具店丟失商品，店主經查看閉路電視後懷疑時張某某所所為。11月9日，張某某到店購物時，店主暫扣其作業本和筆袋，因當時店內有人購物，未待雙方進一步溝通，張某某遂自行離開。

11月10日中午，店主在張某某的作業本封面加上「重金懸賞，緊急尋人」字樣並放置在商店門口。張某某的班主任獲知此事後，對張某某進行了安撫，同時電話聯繫其父親，告知要妥善處理此事並對張某某進行心理疏導。因其父回家時張某某已入睡，未進行溝通。11月11日7時14分，張某某離家進入升降機去往頂樓後墮樓。當日10時30分，經急救醫生確認，墮樓女童已無生命體徵。經警方現場勘驗和法醫檢驗，符合高空墜亡特徵，排除他殺。

通報稱，目前，女童家屬和店主已達成和解，女童家屬表示不再提起訴訟。

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