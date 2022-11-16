內地下調診斷標準致大量民眾「一夜變成高血壓」？國家衛健委回應

11月13日，國家心血管病中心、中國醫師協會等聯合發布《中國高血壓臨床實踐指南》，將中國成人高血壓診斷標準由≥140/90mmHg下調至≥130/80mmHg（毫米汞柱），意味著原本血壓值處於130/80mmHg至140/90mmHg區間的民眾將從正常高血壓高值人群變成高血壓人群，引起輿論廣泛關注，不少網民更表示自己「一夜之間變高血壓了」。

對此，國家衛健委昨晚（15日）發布消息，稱指南不作為國家疾病診斷標準，目前未對成人高血壓診斷標准進行調整。另外，中國高血壓聯盟主席王繼光認為，高血壓診斷標準下調不適合中國國情。



《中國高血壓臨床實踐指南》是由國家心血管病中心、中國醫師協會、中國醫師協會高血壓專業委員會、中華醫學會心血管病學分會、海峽兩岸醫藥衛生交流協會高血壓專業委員聯合發布，其除了對高血壓的診斷標準作出調整，也改變了藥物治療標準：對血壓130-139mmHg/80-89mmHg範圍合併0至2個心血管危險因素者，生活方式干預3至6個月後血壓仍不達標的，立即啟動降壓藥物治療。

然而，國家衛健委發布消息稱，國家對於高血壓等疾病診斷標準的製發有規範程序要求，上述的是由專業機構、行業學協會、個人等自行發布的指南、共識等，為專家的研究成果，不作為國家疾病診斷標準。

當局解釋，關於高血壓診斷標準，2005年、2010年、2017年國家衛生行政部門發布的宣傳教育要點、防治指南、臨床路徑等，均明確成人高血壓的診斷標準為非同日3次血壓超過140/90mmHg。目前，成人高血壓診斷標準未有進行調整，當局將繼續做好高血壓的預防和早期干預，加強高危人群和患者的健康管理，有效減少由高血壓導致的心腦血管疾病的發生發展，切實保障人民群眾身體健康。

11月13日，《中國高血壓臨床實踐指南》發布，將高血壓診斷標準改為130/80mmHg。（影片截圖）

據悉，美國曾在2017年將高血壓診斷標準修改為血壓≥130/80mmHg，以取代此前的140/90mmHg。北京大學人民醫院心血管內科主任醫師胡大一表示，數年前由國外機構主導的國際雙盲臨床試驗曾將高血壓患者隨機分成兩組，一組把血壓控制在140/90mmHg以下，另一組把血壓降到130/80mmHg以下，結果發現後一組的高血壓患者遭受腦卒中、心肌梗死、心血管死亡的風險相對更小，故推動國際高血壓診斷標準的調整。

不過，中國高血壓聯盟主席王繼光表示，高血壓診斷標準的下調不僅不符合中國高血壓控制的國情，且會大幅增加高血壓防控的疾病負擔。他解釋，美國修改高血壓的診斷標準，是基於美國50%至60%的高血壓控制率相對理想，且可以實現標準化診室血壓測量。但中國現時高血壓控制率為15.3%（加權率），在全球200個國家中排名第121位，若採用130/80mmHg的標準，中國高血壓的控制率將從15.3%降低至3%，同時18歲以上成人高血壓患病率將翻倍增長，從23.2%增加至46.4%。

王又指，目前沒有任何一個國家跟進美國的做法，修改本國的高血壓診斷標準，而美國也極有可能重新修改這一診斷標準，將其上調回140/90mmHg。