武漢14歲男生出門丟垃圾後失蹤　6天杳無音訊閉路電視未尋獲線索

湖北武漢一名14歲男生出門丟垃圾後失蹤。家人表示，男生失蹤前並未與父母發生矛盾，亦未見任何異常，至今已有6天杳無音訊。



失蹤男生名為劉奧成，家人於失蹤翌日緊急發出尋人啟事。（極目新聞）

據內媒報道，失蹤男生劉奧成就讀於武漢市黃陂區武湖中學九年級（中學三年級），上周六（12日）晚8時30分左右，出門丟垃圾後便至今未歸。他的母親李女士稱，「做完家務後，我讓他幫忙下樓扔個垃圾，沒想到等到深夜他還是沒有回來。」李女士又說，兒子本應去去就回，所以未有攜帶手機、銀包。

至翌日凌晨1時許，家人、親戚合力尋找下依舊無果，遂向警方報案。當地警方調取公共閉路電視畫面發現，失蹤當晚9時許，劉奧成曾在家附近的武湖正街籃球場小道出現過，其後轄區內的閉路電視便再未拍到他的身影。

李女士介紹，兒子是比較內向膽小的孩子，從來不會在外面玩到很晚或者過夜，「以前從來沒有這樣過」。她又稱，兒子最近一段時間一直在家上網課，期間既沒有和她發生矛盾，也沒有煩心事，情緒很穩定。

劉奧成的父親劉先生亦對兒子的莫名失蹤，感到十分意外，擔心是外出後被不法分子拐賣，並指家裡所有人現在都放下工作尋找他，「只要有一絲線索，都不會放棄，直到找到孩子為止。」

據了解，內地近期發生多宗人口失蹤事件，包括江西省鉛山縣一名15歲男生10月14日在封閉式的學校內失蹤，至今未找到線索；吉林一名18歲高三女生11月4日在吉林大橋生出現後失蹤，她失蹤前晚疑似被男子尾隨。