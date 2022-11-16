江西15歲中學生校內離奇人間蒸發　抽乾湖水化糞池仍不見蹤影

來自江西上饒鉛山縣的15歲高一學生胡鑫宇，早前在所讀的致遠中學內失蹤，離奇的是，失蹤前胡正從宿舍到教學樓，兩者距離僅有不到100米，可他還是在路上人間蒸發。事後，救援力量幾乎翻遍了整間學校，連湖水、化糞池也抽乾了，但仍未能找到線索。親屬表示，致遠中學是封閉式學校，學生平時禁止隨意進出，因此胡鑫宇的失蹤十分蹊蹺。



事發於致遠中學。（百度地圖）

胡母李女士周二（15日）介紹，上月15日上午，在福建打工的她醒來後驚見手機有多通來自家人的未接電話，於是趕緊聯繫丈夫，得知兒子在校內失蹤，丈夫和其他家屬找了一整夜不果。李女士隨即趕回鉛山縣，來到兒子的宿舍。經詢問，她得知兒子是前一日傍晚，在從宿舍去教學樓上晚自習的路上失蹤的。

兩座建築物只有不到100米的距離，不過，雖然路程十分短，但還是有一處十多米的路段是閉路電視拍不到的，李女士想像不到究竟發生了什麼。據介紹，胡鑫宇失蹤時，電話、手錶、身份證以及現金都留在宿舍，其隨身只帶了一枝由兄長幫手買的錄音筆，「不知道這與兒子失蹤有沒有關聯」。

時間一晃眼就過了一個月，李女士雖然多次以淚洗面，但每日早上還是忍著淚水四處張貼尋人啟事。這期間，救援力量也持續投入，警方一度出動了警犬。

家屬四處張貼尋人啟事。（重慶晨報）

據介紹，事發後，老師們一起幫忙找遍全校每一角落，包括男女宿舍，以及所有的房間、水池、樓頂、閣樓等，救援人員還抽乾了學校的人工湖和化糞池，讓胡父仔細檢查抽出來的東西，但都沒有發現任何成果。致遠中學副校長表示，校內所有教室、宿舍和走廊都有安裝閉路電視，只有宿舍旁邊的小山坡的閉路電視因日久失修而失效。另外，校內能夠翻牆出去的位置都長滿苔蘚，但經仔細檢查並沒發現任何踩踏的痕跡，圍牆外也沒有異狀。

有參與搜救的鉛山綠舟救援隊工作人員表示，他們在事發後共出動30多名隊員幫忙尋人，他們也做了很多假設，考慮到主動失聯和被動失聯兩種情況，但始終沒有發現有價值的線索。他坦言「像這一次的情況確實很少遇到」。李女士表示，經詢問多名同學，得知孩子失蹤前似乎沒有任何異常，雖然目前無果，但他們無論如何都不會放棄，相信會有奇蹟降臨。